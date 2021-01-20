拜登與習舊情誼：我若有你的頭髮 就會是美國總統

▲ 拜登與習舊情誼：我如有你的頭髮 就會是美國總統

民主黨籍的拜登（Joe Biden）將於美國時間20日就任美國第46任總統，與曾是政治素人特朗普（Donald Trump）不同，拜登是縱橫政壇至少47年的政治老手。他在奧巴馬時代更與習近平建立相當不俗的工作、甚至私人關係。拜登曾向習說，「我如有你的頭髮，就會是美國總統」，含蓄地稱許他年輕有為、將成為中國領導人。但這一筆舊情誼，莫說今天可能已經改變；就算舊情不變，對當下推動改善中美關係，也未必能發揮能量。

紐約時報曾統計，在前美國總統奧巴馬（Barack Obama）執政時期，自2011年初起18個月期間，時任美國副總統的拜登、與時任中國國家副主席的習近平，至少會晤過8次。他們舉行正式會晤、一起散步、在一家中國鄉村學校投籃、私下共同進餐的時間超過了25個小時；過程之中，僅有翻譯陪同。

拜登蓄地稱許他年輕有為 將成為中國領導人

其中2011年6月，習與拜登在意大利羅馬碰面時，頭頂稀疏的拜登告訴一頭黑髮的習近平說，「如果我有像你一樣的頭髮，我就會是美國總統了」。同年8月拜登應邀訪問中國，拜登在習近平介紹中方與會人員時重覆了這句俏皮話，並在習近平陪伴下參訪北京和四川。

至2012年2月習近平率團回訪美國時，拜登也是全程陪同；行程裡，出現了兩人一起吃巧克力的經典畫面。

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習近平與拜登當天在洛杉磯召開中美省州長會議，習近平發表談話時突然脫稿說：

我看到夏威夷州的州長拿了一盒巧克力，剛才他也送了一盒給我，我發現去夏威夷旅遊的中國遊客回來都帶著巧克力。

夏威夷州州長尼爾．艾伯克倫比（Neil A. Abercrombie）立即拿起自己桌面上的一盒朱古力對習近平說，「如果你喜歡可以吃一顆」。

話音剛落，靠近艾伯克倫的拜登當仁不讓，順手接過了巧克力，而且立即拿了一顆放到嘴裡，還做出陶醉的表情。當然他也不忘將朱古力遞給自己身邊的習近平，但此時習近平仍在致辭，他沒有接拜登手中的巧克力，而是承諾「一會兒吃一塊」。

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致辭完畢，習近平兌現承諾，他拿起一塊巧克力先向大家展示了一下，然後塞進嘴裡吃了起來，引得拜登和到場的中美省州長哄堂大笑。

可能是意猶未盡，習近平吃完又拿了一塊吃起來，他還將巧克力傳給其他到場的省州長們，大家人手一塊，吃得不亦樂乎。

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中新社事後報道，一名中國老記者笑言，類似這種在正式場合一邊吃東西一邊開會之舉在過去中美外交史上聞所未聞，不過這恰恰說明與會雙方關係的融洽，只有「朋友之間」才會如此放鬆。

但事移世易，拜登與習的情誼只發生在中美關係較為穩定友好的時候，隨著國際大環境變動，已很難在當前兩國關係中傳導正能量。這從兩國、乃至拜登近期的微妙動作可見一斑。

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拜登去年5月的一場活動中，還不認為中國是美國的競爭對手，「中國會吃掉我們的午餐？拜託」。但在10月時已經改口稱中國是美國的最大競爭者。

當選之後，拜登對中國的態度更為強硬。他在接受媒體專訪時清楚表明，不會撤銷目前美國對中國進口商品的加徵關稅，也表示會全面審查與中國現有的協議，並會與盟友磋商，制定連貫策略，要求中國按照國際規範行事。

分析人士：「特規拜隨」是可以想像的情況

中國當然看透拜登這般轉變，就在拜登就上任前夕，及早綁緊中國與歐洲、乃至亞太鄰國的關係，彷如打預防針，對抗拜登暗示籌組的「反華聯盟」。就在他就職前夕，持續7年、已進行35輪的歐盟與中國全面投資協定談判終於達成；此前，中國與東盟以及日本、韓國、新西蘭、澳洲等亞太15國才於去年11月簽署談判多年的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

政治觀察家指，習、拜兩人在外交上的融洽互動已時移事往，在美國國內氣氛及兩黨這些年形成的「抗衡中國」共識下，特朗普任內對中國採取的遏制措施，大致上不會隨著他的卸任而消失，「特（特朗普）規拜（拜登）隨」是可以想像的情況。

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責任編輯：鄧國強

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