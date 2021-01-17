【河北疫情】邢台南宮搞最嚴封控 吉林現「1傳近200」超級傳播者 

內地疫情未見緩和，周六（16日）新增109宗確診個案，包括96宗本土個案，其中河北佔72宗，邢台南宮開始實行最嚴厲封控措施，全市所有居民居家隔離。吉林更出現「1傳近200」的超級傳播者。

河北新增72宗本土個案

這是自1月12日以來，內地連續第5日單日新增過百宗確診個案。96宗本土個案中，河北佔72宗，當中65宗在石家莊市。截至16日，石家莊佔地約500畝，共建設3,000間的隔離房，已有一千多套集成房屋吊裝完成。

河北另7宗本土確診在邢台市。邢台南宮16日晚開始實行最嚴厲封控措施︰全市所有居民居家隔離，活動範圍僅限於自己家中，嚴禁出戶；各單位所有有工作任務的人員一律在單位吃住，嚴禁返家。

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吉林出現超長傳播鏈

吉林通報10宗本土個案，當地還出現將病毒傳染給近200人的超級傳播者，目前直接或間接受感染人數增至102人，亦引致最少89宗無症狀感染個案。

內媒報道，這位超級傳播者是黑龍江籍營銷培訓師，他近期多次往返於黑吉兩省，活動範圍較廣，接觸人員多，1月6日至11日曾在公主嶺市、通化市開展4次針對中老年人的營銷活動，引發群體感染，多人再傳染家人，出現兩層傳播。

另外，繼天津在由進口原料製成的雪糕驗出新冠病毒後，北京一食品公司的男廁地面亦驗出陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。目前，公司涉及的相關人員，沒有出現新冠病毒陽性。經專家研判，目前公司生產的食品可正常銷售和食用。

責任編輯：尹航

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