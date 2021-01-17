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吉林1傳200人 專家：輕忽無症狀感染所致

社會熱點 18:33 2021/01/17

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內地疫情未見緩和，周六（16日）新增109宗確診個案，包括96宗本土個案，其中河北佔72宗，邢台南宮開始實行最嚴厲封控措施，全市所有居民居家隔離。吉林更出現「1傳近200」的超級傳播者。

這是自1月12日以來，內地連續第5日單日新增過百宗確診個案。96宗本土個案中，河北佔72宗，當中65宗在石家莊市。截至16日，石家莊佔地約500畝，共建設3,000間的隔離房，已有一千多套集成房屋吊裝完成。

河北另7宗本土確診在邢台市。邢台南宮16日晚開始實行最嚴厲封控措施︰全市所有居民居家隔離，活動範圍僅限於自己家中，嚴禁出戶；各單位所有有工作任務的人員一律在單位吃住，嚴禁返家。

吉林出現超長傳播鏈

吉林通報10宗本土個案，當地還出現將病毒傳染給近200人的超級傳播者，目前直接或間接受感染人數增至102人，亦引致最少89宗無症狀感染個案。

內媒報道，這位超級傳播者是黑龍江籍營銷培訓師，他近期多次往返於黑吉兩省，活動範圍較廣，接觸人員多，1月6日至11日曾在公主嶺市、通化市開展4次針對中老年人的營銷活動，引發群體感染，多人再傳染家人，出現兩層傳播。

消息指，由於他在無症狀期間，接連在吉林通化和公主嶺兩地授課，因此傳染給眾多聽講者。

吉林超級傳播者造成的疫情不但在輿論場引發熱議，也引起不少防疫專家重視，「為什麼會這麼嚴重？」成了不少人心中的疑問。

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內地《健康時報》引述專家指出，由於無症狀感染者的呼吸道病毒數量並不一定會比有症狀者少，但是可能因為「無症狀」而輕忽，疫情沒有在第一時間被截斷而造成大規模傳染。

無症狀感染者病毒數量　不一定會較少

北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗曾指出，病毒感染者的傳播能力取決於本身病毒量的多寡，以及傳播傳染性飛沫的能力，「無症狀感染者的呼吸道病毒並不一定比有症狀的少。」

李侗曾表示，之所以說無症狀感染者的傳染性弱，是因為沒有咳嗽、咳痰這類症狀，因此從呼吸道排出病毒較少，但是無症狀感染者說話時也可能藉由飛沫排出病毒。

另外，繼天津在由進口原料製成的雪糕驗出新冠病毒後，北京一食品公司的男廁地面亦驗出陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。目前，公司涉及的相關人員，沒有出現新冠病毒陽性。經專家研判，目前公司生產的食品可正常銷售和食用。

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責任編輯：尹航

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