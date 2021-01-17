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姚安娜初次為品牌「代言」 竟不是華為而是這個（組圖，有片）

經濟脈搏 19:08 2021/01/17

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姚安娜初次為品牌「代言」 竟不是華為而是這個（組圖，有片）

華為創辦人任正非的二女兒姚安娜在23歲生日當天宣告自己出道，讓娛樂圈開年就傳來重磅消息。姚安娜的「華為公主」話題成為網民談論熱點。長城汽車16日發布由她站台的旗下品牌新車的宣傳片，為「破格公主」的出道助攻、拉抬「新人」聲勢。

宣傳片和照片中，姚身穿黑色連身裙、手持一杯摩卡咖啡，身段優雅又帶着些女強人氣勢的站在長城汽車旗下WEY品牌新車「摩卡」前。

長城汽車指姚一次同框  也不算真正代言

長城汽車內部人士指，這是姚安娜的第一次商業合作，雙方早在去年11月便洽談，相當於是品牌和明星的一次同框，而非按照品牌代言的性質合作。而長城汽車董事長魏建軍，因鐵腕管理而被譽為「汽車界的任正非」。

而長城汽車官方指，姚安娜代言的「摩卡」將搭載車規級高通8155芯片、首款車規級5G+V2X、首款車規級激光雷達、AR-HUD、L3自動駕駛域控制器等硬件。

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姚安娜於1998年出生於雲南昆明，原名姚思為，她是任正非和第二任妻子姚凌所生，與同父異母的姊姊孟晚舟一樣從母姓。

姚安娜稍早前也在微博分享自己的出道影片，內容是她的成長歷程，以及她入行的原因、與家人的關係及網絡的抨擊等。

她表示，網上人們會給她很多標籤，芭蕾舞者、哈佛畢業、名媛、富二代，「我不想為這些定義所束縛住，我要去嘗試一些我沒有做過的事情，去做一些打破常規的事情」。

華為小公主姚安娜出道 23歲生日宣布進軍娛樂圈（組圖）

姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？

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姚安娜承認，自己做藝人可以算是人生中一個比較重大的的決定。她說，自己出生在一個幸福的家庭，非常感恩，因為自己每次作出人生一些重要決定的時候，父母都給予支持。姚又指，從來沒有把自己當作所謂的公主來看待，覺得自己與大部分同齡的人一樣，要努力付出。

報道指出，姚安娜姊姊孟晚舟為華為副董事長兼財務總監，因美國申請引渡的官司，被迫留在加拿大，被民眾視為國家英雄。姚安娜說自已經常在網上看到自己的負面評論，初時會很難過，「覺得不公平，為甚麼大家要這樣罵我，為甚麼大家喜歡姊姊不喜歡我」。不過她後來想通，世界上總會有不喜歡自己的人，不能逐一改變他們的想法，只能做好自己。

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任正非小女兒驚艷近照曝光 網友讚「真名媛」

華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）

責任編輯︰鄧國強

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