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姚安娜進軍樂壇　MV預告霸氣說這句話（組圖，有片）

經濟脈搏 20:30 2021/01/17

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姚安娜進軍樂壇　MV預告霸氣說這句話

華為創辦人任正非的二女兒、人稱「華為小公主」的姚安娜在23歲生日當天宣告自己出道。姚安娜出道後的這幾天裡，不僅接媒體訪問、為品牌站台，最新是周日傍晚發出預告片，宣布姚的首支單曲MV周一發布，意味她踏入娛樂圈後，將進軍樂壇；片中，姚安娜自信地說了一句：為自己，破格，Such A Princess（這樣的公主）。

新浪音樂微博周日傍晚公告 ，「姚安娜音樂世界觀概念預告：Annabel姚安娜出道後的首單MV預告釋出，音樂世界觀即將通過單曲表達」。據稱，這首MV將於周一（18日）正式發布。

姚安娜初次為品牌「代言」 竟不是華為而是這個（組圖，有片）

姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？

    點擊圖片放大
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而MV預告片裡，姚安娜沒有正面亮相，在半掩容顏配合強勁音樂、燈光下，她說了一句「為自己，破格，Such A Princess」，似乎為外界給予「華為小公主」的稱號作註解。

姚安娜：Such A Princess

而姚安娜日前接受媒體訪問時，回應了「公主」的稱號。她認爲，「首先我覺得我非常幸運可以出生在這樣一個幸福的家庭，也很感激我的父母對我的各種教導。其次我覺得每個人對公主的定義都不一樣，我並沒有覺得我是所謂的公主，我也需要是爲了追求自己的夢想和理想而付出努力」。

對於職業規劃，姚安娜稱現階段還是要靠作品說話，自己本身就很喜歡唱跳，接下來還會發行個人單曲」。另外，姚安娜又在微博展示她的童年和少年照片，引起網民圍觀。

    點擊圖片放大
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華為小公主姚安娜出道 23歲生日宣布進軍娛樂圈（組圖）

華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）

任正非小女兒驚艷近照曝光 網友讚「真名媛」

【華為風暴】「華為小公主」傳現身加國 探同父異母姐姐孟晚舟

責任編輯：鄧國強

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