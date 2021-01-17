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中國地方兩會揭幕 各地年度經濟成績單將亮相

國情動向 20:39 2021/01/17

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中國省級地方人大政協「兩會」本周拉開序幕。疫情影響下，外界關注各地年度經濟成績單。今年是「十四五」開局之年，地方的五年發展藍圖如何部署，亦受矚目。而因疫情防控需要，多地壓縮會期，嚴控會議規模。

審議地方「十四五」規劃受矚目

河南省政協十二屆四次會議今日開幕，意味地方正式進入「兩會時間」。按照慣例，在3月的全國兩會召開之前，每年年初集中舉行的省級地方兩會，歷來都是外界觀察中國地方經濟社會發展的重要窗口。

其中，各省將發布政府工作報告，亮出各地過去一年的發展成績單，並公布今年的經濟發展目標。據中新社報道指，泉州、南通、福州、西安等4城預計將首次晉級「GDP萬億俱樂部」，即全年地區生產總值（GDP）達到或超過1萬億元。截至2019年末，中國城市中，上海、北京、廣州、深圳等17座城市GDP破萬億。

此外，今年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」開局之年。去年10月舉行的中共十九屆五中全會，通過第十四個五年規劃及2035年遠景目標建議，包括堅持擴大內需，促進國內國際雙循環，科技自立自強等。

在今年省級地方兩會上，各地亦將圍繞中央方針，審議地方的5年發展規劃，具體發展舉措值得關注。在去年底，各省份已陸續審議通過本省份的「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，其中，區域經濟、都市圈、擴內需、雙循環、核心技術突破等，成為關鍵詞。

而當前，國內疫情呈現多地局部暴發和零星散發狀態，防控壓力較大。因此，此次省級兩會，多地都加強防疫部署，強調要控制會議規模，做好防護工作。

各地壓縮會期 嚴控會議規模

北京早先宣佈，人大會議將壓減會期和口頭報告時長，正式會期擬壓減為4天半，為保證代表審議時間，每次全體會議時長控制在1.5小時以內。

河南往年政協會議會期一般是5至6天，今年會期也壓縮至3天半。河南方面並指，將嚴控會議規模，減少上會媒體，「委員通道」集中採訪活動由往年的兩次改為一次。

甘肅省人大方面也明確，要周密組織做好各類參會人員的核酸檢測工作，同時，要從嚴格會議規模、壓縮工作人員數量、提前準備防疫物資等。

疫情蔓延的河北、遼寧省日前則宣布，決定推遲原定省級人代會，具體開會時間另行決定。

另外，重慶、河南方面指出，住港澳地區的省政協委員不出席，可遠程線上參會履職。廣東省政協將為不能參會的港區委員直播開幕大會。

責任編輯：蒯宇澄

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