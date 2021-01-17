「餓了麼」外送員討薪未果自焚 全身燒傷面積達80%（組圖）

▲ 「餓了麼」外送員討薪未果自焚

江蘇省一名承攬餓了麼配送的外送員劉進近日因討薪不成而自焚，全身燒傷面積據報達80%，引發輿論關注。餓了麼官方今天表示痛心，宣布會支付其醫療費用，盡最大誠意和努力做好後續工作。

根據江蘇泰州市海陵區政府通報，48歲的劉進是在11日上午自焚，目前生命徵像平穩。

需百萬治療費 餓了麼：盡力做好後續工作

綜合內媒報道，2019年10月，劉進承攬靖江贏跑公司的餓了麼配送業務，靖江贏跑公司是餓了麼在泰州區域的物流合作商。

去年12月上旬，劉進因合同約定的配送服務費結算與靖江贏跑公司產生矛盾，他發現自己的工資被扣了約5,000元（人民幣，下同），只拿到1,000多元。雙方多次協商未果。本月11日，劉進帶著汽油來到靖江贏跑泰州店，將汽油倒在身上，與相關負責人交涉後，自己點燃衣物衝出店外，即被周邊群眾將火撲滅並送醫。

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至於被扣工資的原因，報道提及，劉進在12月5日以有事回老家為由，請了1個月假，實際上他轉去了美團平台。而劉進與餓了麼方簽訂的合同規定，離職需提前一個月和公司申請，如果突然辭職，則當月工資按配送費每單1.5元計算。

經診斷，劉進為深二度到三度燒傷，全身燒傷面積達80%，預計後續整體治療費用約為100萬元。

此事在網絡上持續發酵，網民批評企業壓榨勞動者，有人稱，「如果不是被逼到一定程度，誰會願意做這種事情」，「這5000對他來說就是全部吧。是什麼可以把人逼成這樣。」

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餓了麼官方今天對此回應，表示會全力協助醫院救治傷者並陪護家屬，傷者和家屬的治療及相關費用，已由餓了麼支付，將盡最大誠意和努力做好後續工作。餓了麼還表示，餓了麼嚴禁合作機構以任何理由拖欠騎手配送費用，已對相關合作商啟動調查。

近期餓了麼外送員重大事故多有發生，一名北京的外送員去年12月在配送途中猝死。餓了麼事後強調無僱傭關係，基於「人道主義」願給家屬2,000元。此事引發輿論關注有關「眾包」（較為自由接單）外送員的保險制度。1月初，一名43歲的湖北外送員在送餐過程中，與社區保安人員衝突後受傷倒地死亡，餓了麼事後表示會提供法律援助。

責任編輯：尹航

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