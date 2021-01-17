  • 15°C
香港時間 : 2021117日 (日) 23:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「餓了麼」外送員討薪未果自焚 全身燒傷面積達80%（組圖）

社會熱點 22:27 2021/01/17

分享：

「餓了麼」外送員討薪未果自焚

江蘇省一名承攬餓了麼配送的外送員劉進近日因討薪不成而自焚，全身燒傷面積據報達80%，引發輿論關注。餓了麼官方今天表示痛心，宣布會支付其醫療費用，盡最大誠意和努力做好後續工作。

根據江蘇泰州市海陵區政府通報，48歲的劉進是在11日上午自焚，目前生命徵像平穩。

需百萬治療費 餓了麼：盡力做好後續工作

綜合內媒報道，2019年10月，劉進承攬靖江贏跑公司的餓了麼配送業務，靖江贏跑公司是餓了麼在泰州區域的物流合作商。

去年12月上旬，劉進因合同約定的配送服務費結算與靖江贏跑公司產生矛盾，他發現自己的工資被扣了約5,000元（人民幣，下同），只拿到1,000多元。雙方多次協商未果。本月11日，劉進帶著汽油來到靖江贏跑泰州店，將汽油倒在身上，與相關負責人交涉後，自己點燃衣物衝出店外，即被周邊群眾將火撲滅並送醫。

    點擊圖片放大
    +2

至於被扣工資的原因，報道提及，劉進在12月5日以有事回老家為由，請了1個月假，實際上他轉去了美團平台。而劉進與餓了麼方簽訂的合同規定，離職需提前一個月和公司申請，如果突然辭職，則當月工資按配送費每單1.5元計算。

經診斷，劉進為深二度到三度燒傷，全身燒傷面積達80%，預計後續整體治療費用約為100萬元。

此事在網絡上持續發酵，網民批評企業壓榨勞動者，有人稱，「如果不是被逼到一定程度，誰會願意做這種事情」，「這5000對他來說就是全部吧。是什麼可以把人逼成這樣。」

23歲女員工猝死 拼多多「底層人拿命換錢」論被央視批

內地外賣員猝死 餓了麼指非僱傭關係：人道提供2千元

餓了麼官方今天對此回應，表示會全力協助醫院救治傷者並陪護家屬，傷者和家屬的治療及相關費用，已由餓了麼支付，將盡最大誠意和努力做好後續工作。餓了麼還表示，餓了麼嚴禁合作機構以任何理由拖欠騎手配送費用，已對相關合作商啟動調查。

近期餓了麼外送員重大事故多有發生，一名北京的外送員去年12月在配送途中猝死。餓了麼事後強調無僱傭關係，基於「人道主義」願給家屬2,000元。此事引發輿論關注有關「眾包」（較為自由接單）外送員的保險制度。1月初，一名43歲的湖北外送員在送餐過程中，與社區保安人員衝突後受傷倒地死亡，餓了麼事後表示會提供法律援助。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

燒傷 江蘇省 人民幣 治療 辭職

下一篇文章

吉林1傳200人 專家：輕忽無症狀感染所致
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地疫情驚現1傳81！吉林超級傳播3城中招
內地疫情驚現1傳81！吉林超級傳播3城中招
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
國藥疫苗初步測試 能抵禦英國變種病毒
國藥疫苗初步測試 能抵禦英國變種病毒
姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？
姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？
回鄉喪盡天良？標語看懂內地抗疫多強力（組圖）
回鄉喪盡天良？標語看懂內地抗疫多強力（組圖）
機構評選十大醜陋建築 造型隨時嚇你一跳（組圖）
機構評選十大醜陋建築 造型隨時嚇你一跳（組圖）