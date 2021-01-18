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中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）

經濟脈搏 14:12 2021/01/18

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國家統計局今天（18日）公布2020年經濟數據，儘管內地上半年曾遭新冠肺炎疫情打擊，但隨著抗疫有成效，經濟迅即反彈，去年GDP按年增長2.3％，勝於預期的2.1％，成功阻擋經濟衰退，表現冠絕美國及歐洲等主要經濟體。

國家統計局局長寧吉喆表示，中國2020年宏觀調控成效顯著，季度經濟增長指標恢復至常態水平，去年GDP增長2.3%的水平，預計讓中國成爲全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

寧吉喆：全球主要經濟體  唯獨中國正增長

根據統計局公布2020年度數據，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。2019年及2020年各季度GDP環比增速分別爲2.0%、1.2%、1.2%、1.2%、-9.7%、11.6%、3.0%和2.6%。（完）

國家統計局指，初步核算，2020年國內生產總值1015986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3％。分季度看，第四季度增長6.5％。

當中，去年主要數據如下：

內地1至12月社會消費品零售總額按年-3.9%，預期-3.8%，1至11月社會消費品零售總額按年-4.8%

內地1至12月規模以上工業增加值按年升2.8%，預期升2.7%，1至11月規模以上工業增加值按年升2.3%；12月規模以上工業增加值按年升7.3%，為預期6.9%，前值7%。

內地年1至12月份，全國固定資產投資（不含農戶）518907億元，比上年增長2.9%，增速比1至11月份提高0.3個百分點。其中，民間固定資產投資289264億元，增長1.0%，增速提高0.8個百分點。

【中國GDP】去年創就業超額完成  調查失業率回落疫前水平

中國GDP去年升2.3% 成功阻擋衰退 表現勢冠絕全球主要經濟體（不斷更新）

中國經濟表現預計明顯優於全球主要經濟體。IMF此前報告預期，全球最大經濟體美國，由於成為疫情中重創國家，預期2020年GDP負增長4.27%至20.807萬億美元，佔全球GDP比重為24.82%，較2019年的24.48%略輕微上升了0.34個百分點。

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國家統計局解讀數據指出，中國去年面對嚴峻複雜的國內外環境、特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，中央統籌疫情防控和經濟社會發展工作下，經濟運行穩定恢復，就業民生保障有力，經濟社會發展主要目標任務完成情況好於預期。

國家統計局：疫情變化和外部環境 存不確定性

國家統計局表示，總的來看，2020年國民經濟運行穩定恢復，穩就業保民生成效顯著，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利，「十三五」規劃圓滿收官，全面建成小康社會勝利在望。

但該局補充，同時應看到，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，中國經濟恢復基礎尚不牢固。下一步，要堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，堅定不移深化改革開放創新，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，努力保持經濟運行在合理區間，確保「十四五（2021-2025）」開好局、起好步。

責任編輯 :鄧國強

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資料提供 : 中國頻道, 即時中國, 經濟脈搏

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