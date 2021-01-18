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內地去年GDP升2.3% 成功阻擋衰退 表現勢冠絕全球主要經濟體（不斷更新）

經濟脈搏 10:17 2021/01/18

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國家統計局今天（18日）公布2020年經濟數據，儘管內地上半年曾遭新冠肺炎疫情打擊，但隨著抗疫有成效，經濟迅即反彈，去年GDP按年增長2.3％，勝於預期的2.1％，成功阻擋經濟衰退，表現冠絕美國及歐洲等主要經濟體。

國家統計局指，初步核算，2020年國內生產總值1015986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3％。分季度看，第四季度增長6.5％。

當中，去年主要數據如下：

內地1至12月社會消費品零售總額按年-3.9%，預期-3.8%，1至11月社會消費品零售總額按年-4.8%

內地1至12月規模以上工業增加值按年升2.8%，預期升2.7%，1至11月規模以上工業增加值按年升2.3%；12月規模以上工業增加值按年升7.3%，為預期6.9%，前值7%。

內地年1至12月份，全國固定資產投資（不含農戶）518907億元，比上年增長2.9%，增速比1至11月份提高0.3個百分點。其中，民間固定資產投資289264億元，增長1.0%，增速提高0.8個百分點。

中國經濟表現預計明顯優於全球主要經濟體。IMF此前報告預期，全球最大經濟體美國，由於成為疫情中重創國家，預期2020年GDP負增長4.27%至20.807萬億美元，佔全球GDP比重為24.82%，較2019年的24.48%略輕微上升了0.34個百分點。

責任編輯 :鄧國強

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