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【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身

國情動向 10:00 2021/01/18

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【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身

美國候任總統拜登本周上任，華盛頓特區與美國各州都大為緊張，嚴防特朗普支持者再次鬧事，衝擊拜登上任就職典禮。更玄的是，美國社會各界也對特朗普私自出手，對他重重圍堵。特朗普任內對中國極限施壓未有成功，類似的手段現在卻在他自己身上實現。

特朗普觸發美國國會流血暴動與淪陷，餘波未了。特朗普行為雖然瘋狂，更嚴重損害美國國家形象和利益，但事實確是反映，特朗普有大批美國民眾為他撐腰。

美國社會反特朗普力量於是以非常手段反制散播謬誤、煽動暴力的特朗普。這過程是否符合自由民主體制精神，則在美國國內外引起了熱議。

社交死亡、經濟制裁、金融制裁

Twitter、Facebook、YouTube紛紛凍結特朗普帳號，Twitter更令特朗普歷來近6萬條推文一併消失，直接「殺掉」這個擁有逾8,800萬粉絲的帳號。

特朗普想轉移社交網絡陣地也不成。新興社交網絡、右翼大本營Parler月中開始全面下線。因為Parler程式遭Apple與Google下架；Amazon更宣佈旗下雲計算服務停止托管Parler網站。

反特朗普力量不只要令特朗普「社交死亡」，還要斷其財路。在線支付服務Stripe停止處理特朗普競選網站及相關籌款組織交易。眾籌服務GoFundMe也拒絕主持，用於前往出席可能涉及暴力集會的路費籌款活動。

拜登新政中美格局：外交老手 難硬撼崛起強國

科企以外，美國傳統大型企業也對特朗普陣營多踩幾腳。

大行高盛、美銀、花旗、嘉信，信用卡商Visa、萬事達咭，電訊商AT&T、Comcast、Verizon，工業商3M、陶氏化學、福特，食品商Tyson、可口可樂，零售商沃爾瑪、Target，速遞商Fedex、UPS，酒店集團萬豪、希爾頓，以至迪士尼、德勤會計師樓等，皆表示考慮或已決定，停止向阻撓確認選舉結果的共和黨人捐款，以至乾脆暫停所有政治捐款，對美國政治亂局「冇眼睇」。

美國各行各業對特朗普陣營這番絞殺聲勢之浩大，令人想起他任內對中國重重設限、圍追堵截、有位必入的作風。結果現在中國繼續增長，特朗普則在他下台之際自食其果。

俄智庫：美國可阻中國跑得快 但要冒上這戰略風險

習近平說這話  暗示中國成世界大變局贏家？

非民主手段保民主 美制度困局

儘管封殺特朗普出師有名，但對民選總統滅聲，似乎有違西方自由民主體制標準。

美國制度因此陷入了困局：反特朗普力量為了保護民主，沒有辦法之下動用了非民主手段，那麼特朗普是怎樣得以破壞民主的？特朗普何以取得了美國史上第二的7,400萬票？為何特朗普有份傳播的假消息與陰謀論如此荒誕，亦有美國一半民眾去相信和擁護？

答案在於，美國右翼政治力量非常了解和懂得操縱民眾心理。

拜登與習舊情誼：我如有你的頭髮 就會是美國總統

美國瘋狂陰謀論是如何煉成的

美國右翼陰謀論核心思想主張，特朗普正與一個由崇拜撒旦、孌童癖組成的「深層政府」（Deep State）鬥爭，前總統奧巴馬等民主黨要員、「大鱷」索羅斯等富豪都是其中成員。環繞這瘋狂主張的陰謀論層出不窮，除了「大選被偷去，結果是假的」，也在疫情下衍生出口罩和疫苗「都藏有5G晶片，是把人控制的陰謀」。

這些陰謀論在正常環境根本是不值一駁的，在美國卻偏偏大有市場，正因接連命中了美國白人基層民眾的多種複雜心理。

理性拆解一下這些陰謀論不難發現，「拜撒旦」、「孌童癖」能激起保守派基督徒的仇恨，「富豪」被視為全球化的獲益者，是令基層民眾生活質素下降的罪魁禍首，「5G」反映了美國人對中國崛起、美國地位相對下降的不安，同時可挑動他們的排外情緒，「口罩、疫苗」也正是中國大力生產的東西，特朗普則是跟這一切殊死鬥爭的化身。陰謀論最終攻擊的目標，就是「民主黨」和他們「偷去大選」。

拜登能否重新拉開中美距離？哈佛雙月刊這樣預測

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炮製這些陰謀論的美國右翼政治勢力，是如此成功煽動保守派民眾的深層不安、焦慮與恐懼，以至講法是否合符邏輯也已經不再重要。極端思想因此得以如野火般散播，這既造成了美國國會流血暴動，也有份導致美國抗疫失敗，淪為無視科學、戴口罩也成為政治議題的世界笑柄。

美國自由民主體制本是理想的。當年冷戰結束時，日本裔美國學者福山弗朗西斯（Francis Fukuyama）形容是「歷史的終結」，認為西方自由民主體制（liberal democracy）是人體政治體制演化最終產物，再沒有空間進步，因為再也沒有更好的制度......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——特朗普自食苦果 改寫「歷史終結論」？

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責任編輯：連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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