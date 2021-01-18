【河北疫情】內地連續6日新增過百 河北隆堯縣謊報陰性結果

內地疫情未見緩和，昨日（17日）新增109例新冠肺炎確診，包含本土病例93例，有54例在河北。另外，河北邢台市通報，邢台隆堯縣初步核查新增2例確診、1例無徵狀感染者。病例发現過程中，第三方核酸檢測機構在樣本尚未檢測完成、未知已完成檢測數量和結果的情況下，謊報送檢樣本全為陰性。

隆堯縣今開展第三輪全員檢測

昨日新增的93例本土確診中，河北54例，吉林30例，黑龍江7例，北京2例。

據內媒，邢台市昨日通報，本月12日至13日，隆堯縣進行第二輪全員核酸檢測，委托第三方機構濟南華曦醫學檢驗有限公司檢測314,987人。14日，濟南華曦醫學檢驗有限公司收集點負責人翟某向隆堯縣衛健部門反饋，結果全部為陰性。按照第三方提供的檢測結果，該縣上報了第二輪全員核酸檢測結果，全部為陰性。

至16日，隆堯縣衛健部門接到翟某反饋，送檢核酸樣本中有一管1：10的混檢樣本呈陽性。翟某解釋稱，14日向隆堯縣反饋檢測結果時，並未完成全部樣本檢測。後經公安機關查證，當時還有一管1：10混檢樣本未進行檢測，即通知全部結果為陰性。

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隨後，當地對該採樣管所涉及的10名人員全部重新採集樣本，並對涉及的小區進行封控管理，同時向公安機關報案，由公安機關立案調查。目前，公安機關已對翟某採取刑事強制措施。

截至1月17日14時，初步核查，隆堯縣報告確診病例2例、無癥狀感染者1例。今日起，該縣將啟動第三輪全員核酸檢測。

責任編輯：尹航

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