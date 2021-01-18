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【中美科技戰】特朗普對華為最後一擊？ 撤銷部份供貨許可

社會熱點 10:56 2021/01/18

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美國總統特朗普卸任在即，在中美科技角力又有新行動。路透社引述消息報道，華為的部分供應商發現，它們的供貨許可證被撤銷，其中一間供應商為英特爾(Intel)。此外，特朗普政府還打算拒絕數十個向華為供貨的申請。

或是特朗普針對華為的最後行動

據路透社獲得的電郵顯示，美國商務部表示有意拒絕「申請向華為出口的相當多數量的許可證申請」。

報道引述半導體行業協會(Semiconductor Industry Association)上周五的電郵，其中寫道，「商務部有意撤銷相當多數量有關向華為出口的許可證，並已有至少一間被撤銷」，路透引述消息指有間公司8張許可證被撤銷。

報道指，當中包括日本的快閃記憶體芯片（又稱晶片）公司Kioxia(鎧俠)。

該協會電郵內容亦提到，商務部的行動跨越半導體行業多個產品類別，商務部亦問有關公司是否收到通知。

英特爾和美國商務部沒有立即回應尋求評論的要求。

姚安娜初次為品牌「代言」 竟不是華為而是這個（組圖，有片）

華為小公主姚安娜出道 23歲生日宣布進軍娛樂圈（組圖）

由於特朗普政府任期僅剩3天，業界處理有關問題將會是一項挑戰。路透社認為，這一行動可能是特朗普執政期間針對華為的最後一次行動。

針對美方持續打壓華為等中企，中方此前已多次作出回應。中國外交部发言人趙立堅曾表示，中方反對將經貿問題政治化，濫用國家力量、泛化國家安全概念，無端打壓外國企業。美方應該切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為包括中國企業在內的各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

責任編輯：尹航

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