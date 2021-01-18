【中美科技戰】特朗普臨走前再針對華為 京：給拜登政府增障礙

美國總統特朗普卸任在即，在中美科技角力又有新行動。路透社引述消息報道，華為的部分供應商發現，它們的供貨許可證被撤銷，其中一間供應商為英特爾(Intel)。此外，特朗普政府還打算拒絕數十個向華為供貨的申請。

在北京，外交部發言人華春瑩回應稱，美方的所作所為是赤裸裸的霸淩行徑，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，中方將繼續采取必要措施維護中國企業的正當的權益。

她還提到，美國現政府正在實施「焦土政策」，意在為新政府製造障礙。

或是特朗普針對華為的最後行動

據路透社獲得的電郵顯示，美國商務部表示有意拒絕「申請向華為出口的相當多數量的許可證申請」。

報道引述半導體行業協會(Semiconductor Industry Association)上周五的電郵，其中寫道，「商務部有意撤銷相當多數量有關向華為出口的許可證，並已有至少一間被撤銷」，路透引述消息指有間公司8張許可證被撤銷。

報道指，當中包括日本的快閃記憶體芯片（又稱晶片）公司Kioxia(鎧俠)。

該協會電郵內容亦提到，商務部的行動跨越半導體行業多個產品類別，商務部亦問有關公司是否收到通知。

英特爾的一位发言人不予置評。美國商務部表示，無法評論具體的許可決定，但表示該部門將繼續與其他機構合作，用「一貫地」以「保護美國國家安全和外交政策利益的方式」實施許可政策。

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由於特朗普政府任期僅剩3天，業界處理有關問題將會是一項挑戰。路透社認為，這一行動可能是特朗普執政期間針對華為的最後一次行動。

在北京，外交部發言人華春瑩回應稱，美方的所作所為是赤裸裸的霸淩行徑，違背了其一貫自我標榜的市場經濟和公平競爭的原則，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，也損害美國自身的利益和形象。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止無理打壓外國企業的錯誤行為。中方將繼續采取必要措施維護中國企業的正當的權益。

華春瑩還表示，現在有很多媒體包括美媒都指出，現在美國現政府正在實施「焦土政策」，忙著燒毀每一座橋，目的就是要為即將上任的美國的新政府制造障礙。

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