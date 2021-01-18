▲ 【拜登上任】任期撞正中國十四五 專家：不排除戰爭

拜登本周上任美國第46任總統，這位美國老政客雖與中國淵源頗深，但外界公認中美關係經歷特朗普年代折騰，已無法回到從前。拜登上任即使意味中美關係有望短線緩和，長線恐難避免有更多碰撞。拜登4年任期更與中國「十四五規劃」時期基本上重疊，專家警告，若中美關係處理不好，戰爭爆發不能排除。

特朗普執政初期對中國尚算相對友好，但2018年中美貿易戰爆發，兩國自此磨擦不斷；2020年全球疫情下，特朗普政府更以中國作為預設攻擊目標，中美博弈變成政經軍教科文全方位衝突。特朗普離任前，亦不斷對中國出招，並有意為拜登政府埋雷，中國方面視之「最後瘋狂」。

中國社會科學院美國研究所副所長袁征認為，拜登上任可為中美關係帶來短期緩和，中國面臨的壓力可能會緩解，因為拜登作為建制派政治家，作風相對溫和，政策較可預測。拜登政府可能會逐漸恢復中美官方交往，在氣候變化、抗疫等問題上和中國合作。

但袁征直言，中美關係並回不到過去。「因為時空已經發生了變化，美國政界在對華問題上基本上達成了共識，拜登政府也稱中國是美國最大的戰略競爭對手。」

他也認為，拜登沒法全部推翻，特朗普任內多條涉華行政命令。「拜登沒有這個意願和精力去做這件事，主要還是忙著解決國內問題。此外，拜登可能在民主、自由、人權等問題上加大對華壓力，包括新疆、西藏、港台問題等。」

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復旦大學國際關係研究院院長吳心伯預期，拜登政府中國政策將有3個特點。

第一，拜登中國政策料會繼承特朗普時期政府基調，這已成美國社會「政治正確」一部分。但和特朗普政府不同，拜登政府與中國競爭之餘，也開展必要的合作，如應對氣候變化、全球公共衛生問題、伊核問題等。

第二，拜登政府的對抗性會下降。特朗普政府後期完全失控，以非理性態度處理中美關係，從競爭走向對抗、走向衝突。拜登政府會盡可能避免這樣的手段。

第三，拜登外交團隊都是建制派官員，是職業外交官，外交工作經驗比較豐富，其中大部分在奧巴馬時期就和中國有比較多的交往，包括拜登本人。所以他們會更注重和中國的溝通，這意味著雙邊關係的穩定性和可預期性會提高。

袁征表示，中美關係短期可能緩和，但長期會更加複雜。因為中國崛起和美國競爭不可避免，雙方可能都會更加警惕。拜登的4年任期基本和中國的「十四五」規劃時間重疊，其間中美關係如何發展，對未來走向非常關鍵，得看美方能不能逐漸接受中國崛起這樣一個事實，並且與中國和諧相處、互利共贏。如果處理不好，中美之間的不明朗就會加強，甚至不排除戰爭的可能。

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責任編輯：連兆鋒