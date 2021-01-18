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【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？

經濟脈搏 12:29 2021/01/18

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【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？

內地去年經歷新冠肺炎疫情衝擊後，全年經濟數據出爐。儘管全年GDP錄得2.3％的按年升幅，勢冠絕全球主要經濟體，但喜中存憂；其中消費零售表現差過預期，單12月計問題更凸顯，被視為內需指標的汽車消售冷卻；同時，固定資產投資全年升幅也遜於預期，只有工業略好於預期。

國家統計局今天（周一）公布的經濟數據中，中國經濟三駕馬車－－消費、工業及投資是焦點之一；其中2020年全年，中國社會消費品零售總額391981億元（人民幣），比上年同期下降3.9％，跌幅大於市場預期的-3.8％。

內地12月汽車消費急冷卻

汽車消費被視為內需增長主要動力，事實上，去年全年除汽車以外的消費品零售額為352566億元，按年下降4.1%、大於整體。

令人關注的是，內地消費如單計12月，出現更多令人憂慮的細節。國家統計局公布，內地12月的社會消費品零售總額40566億元，按年增長4.6%，增速比對上月份回落0.4個百分點。

其中，汽車銷售大幅回落，12月按年僅增6.4％，前值爲11.8％。由於汽車牽涉消費鏈龐大，被視為社會消費表現的風向標之一。

內地去年GDP升2.3% 成功阻擋衰退 表現勢冠絕全球主要經濟體

經濟「三馬車」喜中憂　消費遜預期不利雙循環

而上月，內地化妝品增速也大跌，12月按年僅增9％，遠不及前值的32.3％，金銀珠寶類也較11月水平腰斬。

外界關注，內地消費陰霾不利國家的雙循環－－國內大循環為主體，國內國際互促進的戰略。

固投遜預期　只有工業表現略好過預估

至於投資領域，國家統計局公布，內地2020年全年城鎮固定資產投資按年增長2.9％，低於預期值3.2％，前值爲2.6％。其中民間投資增長1.0％，增速提高0.8個百分點。

分登記註冊類型看，內資企業投資比上年增長2.8％，增速比1至11月份提高0.5個百分點；港澳台商企業投資增長4.2％，增速回落0.3個百分點；外商企業投資增長10.6％，增速回落0.6個百分點。

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內地工業方面，內地2020年全年規模以上工業增加值比上年同期增長2.8％，略好於預期的2.7％。其中，高新科技領域中，全年來看，工業機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設備同比分別增長19.1％、17.3％、16.2％、12.7％，遠高於總體水平，

其中，單單12月份計，規模以上工業增加值按年實際增長7.3％，增速較11月份加快0.3個百分點，好過預期爲6.9%。

責任編輯：鄧國強

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