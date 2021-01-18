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【中國GDP】房地產喜與憂？商品房銷售額增長8.7%

經濟脈搏 11:47 2021/01/18

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國家統計局公布，2020年全國房地產開發投資逾14萬億元（人民幣，下同），比上年增長7.0%，西部地區增長最明顯，而商品房銷售額按年增長8.7%。

其一：房地產開發投資

根據公布，2020年全國房地產開發投資141443億元，比上年增長7.0%，其中，住宅投資104446億元，增長7.6%。

從地區看，全國範圍內的房地產投資較去年都實現了正增長，西部地區增長最明顯，投資額達32654億元，增長8.2%；中部地區增長最少，投資28802億元，增長4.4%，不過較1-11月增速提高明顯，達0.8個百分點；東部地區投資74564億元，增長7.6%；東北地區投資5423億元，增長6.2%。

其二：房屋施工面積

2020年，房地產開發企業房屋施工面積926759萬平方米，比上年增長3.7%。其中，住宅施工面積和房屋竣工面積變化較明顯，分別較去年增長4.4%，達到655558萬、下降4.9%，達91218萬平方米。

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其三：土地購置面積及價格

2020年，房地產開發企業土地購置面積25536萬平方米，比上年下降1.1%；土地成交價款17269億元，增長17.4%。

其四：商品房銷售和待售

從商品房銷售和待售情況看，2020年，商品房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%。其中，住宅銷售面積增長3.2%，住宅銷售額增長10.8%；辦公樓銷售面積下降明顯，達到10.4%，銷售額下降5.3%；商業營業用房銷售面積下降8.7%，銷售額下降11.2%。

從地區來看，2020年東部地區商品房銷售面積達71311萬平方米、銷售額達95690億元，較上年雙雙大增，分別達7.1%、14.1%。東北地區商品房銷售面積和銷售額雙雙下降，分別達到5.8%、1.5%。中部地區商品房銷售面積按年下降1.9%，銷售額增長1.0%。西部地區商品房銷售面積和銷售額雙雙增長，分別增長2.6%、5.1%。

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2020年末，商品房待售面積49850萬平方米，比11月末增加563萬平方米。

其五：房地產開發企業到位資金

從房地產開發企業到位資金情況來看，2020年，房地產開發企業到位資金193115億元，比上年增長8.1%。其中，國內貸款26676億元，增長5.7%；利用外資192億元，增長9.3%；自籌資金63377億元，增長9.0%；定金及預收款66547億元，增長8.5%；個人按揭貸款29976億元，增長9.9%。

12月份，房地產開發景氣指數爲100.76，比11月份提高0.21點。

責任編輯：鄧國強

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