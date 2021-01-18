中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）

▲ 中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機

經過2020年世界混亂顛倒，2021年對中美兩國都是新的起點，也是這兩個超級大國長期博弈的開始。面對全球突發的新冠疫情，中國經濟率先從衰退中修復，今日（周一）國家統計局公佈全年GDP增長2.3%，四季度已回升至疫情前水平的6.5%，在全球經濟中一枝獨秀，為大國博弈時代贏得先機。

根據國家統計局公佈，2020年中國四個季度的GDP走勢呈現標準的「V」型反彈，分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%。在年初中國本土疫情早於全球肆虐時，外界對中國經濟普遍持悲觀態度，但如今中國已成為全球經濟復蘇的希望。

中國GDP去年升2.3% 表現勢冠絕全球主要經濟體

經濟「三馬車」喜中憂 消費遜預期不利雙循環

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從經濟三駕馬車來看，投資、出口和消費全面復蘇。其中，在內外需求帶動下，四季度工業和房地產的全面回暖成為經濟拉動引擎。12月規模以上工業增加值按年增長7.3%，遠高於預期，創下2019年3月以來最高值。

投資、出口和消費全面復蘇

1-11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額57445億元（人民幣，下同），按年增長2.4%，增速比1-10月份加快1.7個百分點；其中11月份，規模以上工業企業利潤總額按年增長15.5%，連續6個月保持兩位數增長。固定資產投資比上年增長2.9%，房地產開發投資增長7%，商品房銷售增長8.7%。

在全球經濟因疫情停滯情況下，中國加速修復產業鏈，令「全球工廠」角色經受住考驗，雖然西方國家希望以「脫鈎」引導產業鏈回流或多元化，但對於中國供應鏈的慣性和不可替代性，驗證中國工業承載力在極端情況下的抗風險能力，也進一步夯實中國在全球貿易中的地位。

去年創就業超額完成 調查失業率回落疫前水平

房地產喜與憂？商品房銷售額增長8.7%

此外，2020年中國出口也保持了韌性。經歷一季度大幅震盪後外貿快速回穩。根據海關總署1月14日發佈的數據顯示，2020年中國貨物貿易進出口總值32.16萬億元，按年增長1.9%，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。其中，出口17.93萬億元，增長4%；進口14.23萬億元，下降0.7%；貿易順差3.7萬億元，增加27.4%。

消費方面，數據顯示，全年社會消費品零售總額391981億元，比上年下降3.9%。但12月份，社會消費品零售總額按年增長4.6%，按月增長1.24%，已經連續五個月正增長。雖然恢復能力相對投資和出口較弱，但在「內循環」政策預期下，預計今年消費引擎將繼續加速修復。

本報駐北京記者：潘攀

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