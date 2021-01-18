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【新冠疫苗】巴西批准緊急使用科興 中國贈菲律賓50萬劑疫苗

社會熱點 12:30 2021/01/18

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巴西國家衞生健康監測局（Anvisa）周日（17日）批准緊急使用中國科興，以及英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的疫苗。聖保羅市一名女護士成為首位接種的巴西人，她接種的是科興疫苗。同時，中國還承諾向菲律賓捐贈50萬劑新冠疫苗。

巴西衛生當局批准的緊急使用授權是針對600萬劑科興生物的「克爾來福」（CoronaVac）疫苗，及將自印度進口的200萬劑阿斯利康與牛津大學共同研發的ChAdOx1 nCoV-19疫苗。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）一位54歲的黑人女護士成為巴西接受這次疫苗接種的第一人。連同這位女護士，17日共112位醫護人員在聖保羅市綜合診所醫院（HC）接種科興疫苗。

巴西早前的公布數據顯示，科興疫苗有效率是50.38%，與早前公布的78%存在落差。但綜合負責項目、及一些外國專家指，數據仍未必完全反映實際情況、並且不能以此判斷科興疫苗的優勢，原因有二：一是上述數據只基於特定樣本組合，二是不能忽視該疫苗運輸操作簡便的好處。

另外，菲律賓總統杜特爾特16日在馬尼拉會見中國外長王毅。據路透社報道，中方承諾向菲律賓捐贈50萬劑新冠疫苗，同時兩國簽署了基礎設施協議，促進疫情後的經濟復甦。

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責任編輯：尹航

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