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蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼

國情動向 14:25 2021/01/18

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蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼

拜登本周上任美國新總統。特朗普政府最後日子官員紛紛辭職之際，美國國務卿蓬佩奧繼續上演「最後瘋狂」，2天連發30帖攻擊中國，此外還劍指伊朗、古巴等國家。蓬佩奧作為即將離任的美國頭號外交官，行為令美國媒體在內的國際媒體為之側目。分析相信，蓬佩奧有意樹立自己在美國保守派政治勢力間的領導形象，為日後總統野心鋪路。英國傳媒對他的評價，則可謂最為「啜核」。

單計過去周末（16及17日），蓬佩奧在Twitter攻擊中國帖文數目已超過30條。蓬佩奧多數都是重複他一貫的論調，攻擊中國共產黨「構成真正威脅」、中國「滲透美國州立法機關和大學」、「向世界釋放病毒」等，並就南海、台灣、香港、新疆、西藏等議題指摘北京。

蓬佩奧一面攻擊，一面則在宣揚自己與特朗普政府對中國、伊朗、古巴等國的「政績」，並連消帶打批評美國民主黨。

對於蓬佩奧近期行動，中國外交部上周明言「不想浪費時間批駁」，而蓬佩奧行為也受到了世界各地媒體注意。

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歐洲拒絕蓬佩奧到訪 美國駐聯大使取消訪台

美國《華盛頓郵報》表示：

「蓬佩奧在他的國務卿最後日子，仍在推出令國際驚愕的政策，並以私人帳號發帖，來鞏固自己作為特朗普美國優先主張第一宣揚者的遺產。」

「即使特朗普政府其他內閣官員已經辭職，或在國會暴動後保持低調，但蓬佩奧卻加倍支持特朗普，似乎想在2024年選總統。」

「蓬佩奧本已是近年最政治化的國務卿，他對溫和的批評也會發怒。他無視自己的顧問建議，繼續為他私人的計劃衝前，一些計劃看來專門令拜登製造麻煩。」

蓬佩奧解除美台限制 趙立堅用這12字回應

在蓬佩奧家鄉州份堪薩斯州，《堪薩斯城星報》直斥，蓬佩奧「沒有令堪薩斯州驕傲」：

「美國在蓬佩奧掌權後有否更受到尊重？當然沒有。我們在世界眼中充滿了悲傷、憤怒和可憐。」

「蓬佩奧離職後，美國會更好。如果他決定永遠遠離他的家鄉，堪薩斯州更會好得多。」

拜登打臉蓬佩奧撤美台限制：續守一個中國

泰國《曼谷郵報》形容：

「潰敗軍隊撤退時，有時間的話往往會在身後埋雷。地雷可為勝利者造成傷亡，同時令失敗者在恐慌和絕望之中有點事情可幹。這正是蓬佩奧在他充斥意識形態任期完結之前在做的。」

「地雷這比喻想來並不恰當。地雷是隱藏的，而蓬佩奧正在光天化日之下縱火，這就是歐洲一位外長近日稱他為政治縱火狂的原因，這是焦土政策。」

轟蓬佩奧人渣攪屎棍 央視火力極罕見

英國《衛報》這樣說：

「蓬佩奧對許多人來說望之不似人君，然而特朗普降低了標準。」

「不要搞錯。美國怒氣沖沖、愛欺負人的國務卿不是在看本周拜登就職典禮，而是在看自己2024年如何打敗拜登或任何其他民主黨人。」

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責任編輯：連兆鋒

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