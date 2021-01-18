▲ 習近平星巴克交「筆友」內幕曝光 暗藏這信號？

拜登上任、就任美國第46任總統前夕，中美關係未有實質緩和跡象。在此關鍵時刻，星巴克創辦人、現任名譽主席霍華德．舒爾茨（Howard Schultz），與國家主席習近平當起了「筆友」，官媒更罕有地曝光習的信函內容。兩人互動並非偶然，美媒曝光箇中內幕。

根據新華社報道，舒爾茨近日致函習近平，祝賀「中國在習近平主席領導下即將全面建成小康社會」，表達他對中國人民和中華文化的敬意，習之後回信，談了中美經貿關係、乃至合作的問題。

中國元首與美國企業之間作出一對一的互動，顯然是罕見，也不能簡單視作個人行為，內裡似乎蘊含重要政治信號。

CNN：舒爾茨贈書習近平 打開話匣子

而美國有線新聞網絡（CNN）事後曝光更多細節，包括舒爾茨為何給信習近平，祝賀他的施政成績？

CNN引述知情人士說法，稱舒爾茲近期寄了一本他的新書《平地而起：星巴克與綠圍裙背後的承諾》（From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America）給習近平，並附上一封信，表達星巴克對中國及當地員工的長期承諾。

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這封信，很可能就是新華社形容為「舒爾茲近祝賀中國在習近平主席領導下，即將全面建成小康社會」的信件。

新華社報指，習近平在回覆舒爾茲時寫道，中國正開啟全面建設社會主義現代化國家的新進程，「將為包括星巴克在內的美國企業，以及世界各國企業在中國的發展，提供更廣闊的空間。希望星巴克為推動中美經貿合作和兩國關係發展，作出積極努力」。

舒爾茨似為美國政商界背種聲音背書

而舒爾茲透收到習近平的覆信後，透過聲明表示，這是莫大榮幸，他相信，星巴克在中國的最佳時日，已經到來，可望為兩國之間的合作，建立共同基礎。

值得注意是，舒爾茲透與中國關係非淺，說的不僅是經濟關係－－星巴克於1999年進入中國，目前在內地180多個城市開設超過4,700家門市，更重要是他與中國領導人的私下交情。

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胡錦濤2006年任國家主席訪問美國時，曾稱「很想成為星巴克咖啡館的常客」；習近平2015年訪美第一站西雅圖，就是星巴克總部所在地。

外界關係的是，舒爾茲透今次致信習近平，是否為美國政商界某種聲音背書，試圖為改善中美關係探索可能。

習近平回信談這些 展示中國善意

事實上，舒爾茲2018年接受CNN採訪時曾言，歷次貿易衝突，已導致美國經濟下滑，「我真正的信念是，國家不應築起與他國隔絕的牆，而應建造橋樑」。他如今或許是為這種聲音背書。

西方媒體亦注意到，習近平今次覆信的時間節點特殊。拜登將正式就任美國下一屆總統；經濟學家和政治分析人士認爲，拜登很可能在一些政經議題試圖復與中國合作，中國在這種背景下，希望用非正式的渠道，向美方釋放善意，為重建中美關係作鋪墊。畢竟，中美關係持續探底，兩國俱承受損失。

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責任編輯：鄧國強

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