▲ 習近平星巴克交「筆友」內幕曝光 暗藏這信號?

拜登上任、就任美國第46任總統前夕,中美關係未有實質緩和跡象。在此關鍵時刻,星巴克創辦人、現任名譽主席霍華德.舒爾茨(Howard Schultz),與國家主席習近平當起了「筆友」,官媒更罕有地曝光習的信函內容。兩人互動並非偶然,美媒曝光箇中內幕。

根據新華社報道,舒爾茨近日致函習近平,祝賀「中國在習近平主席領導下即將全面建成小康社會」,表達他對中國人民和中華文化的敬意,習之後回信,談了中美經貿關係、乃至合作的問題。

中國元首與美國企業之間作出一對一的互動,顯然是罕見,也不能簡單視作個人行為,內裡似乎蘊含重要政治信號。

CNN:舒爾茨贈書習近平 打開話匣子

而美國有線新聞網絡(CNN)事後曝光更多細節,包括舒爾茨為何給信習近平,祝賀他的施政成績?

CNN引述知情人士說法,稱舒爾茲近期寄了一本他的新書《平地而起:星巴克與綠圍裙背後的承諾》(From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America)給習近平,並附上一封信,表達星巴克對中國及當地員工的長期承諾。

習近平藉回信星巴克傳話拜登?他說了這句話

拜登班子倡中美競合 傅瑩火速呼應有玄機

這封信,很可能就是新華社形容為「舒爾茲近祝賀中國在習近平主席領導下,即將全面建成小康社會」的信件。

新華社報指,習近平在回覆舒爾茲時寫道,中國正開啟全面建設社會主義現代化國家的新進程,「將為包括星巴克在內的美國企業,以及世界各國企業在中國的發展,提供更廣闊的空間。希望星巴克為推動中美經貿合作和兩國關係發展,作出積極努力」。

舒爾茨似為美國政商界背種聲音背書

而舒爾茲透收到習近平的覆信後,透過聲明表示,這是莫大榮幸,他相信,星巴克在中國的最佳時日,已經到來,可望為兩國之間的合作,建立共同基礎。

值得注意是,舒爾茲透與中國關係非淺,說的不僅是經濟關係--星巴克於1999年進入中國,目前在內地180多個城市開設超過4,700家門市,更重要是他與中國領導人的私下交情。

【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵

【中澳關係】前副外長傅瑩:西方對中國有兩大誤解

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

胡錦濤2006年任國家主席訪問美國時,曾稱「很想成為星巴克咖啡館的常客」;習近平2015年訪美第一站西雅圖,就是星巴克總部所在地。

外界關係的是,舒爾茲透今次致信習近平,是否為美國政商界某種聲音背書,試圖為改善中美關係探索可能。

習近平回信談這些 展示中國善意

事實上,舒爾茲2018年接受CNN採訪時曾言,歷次貿易衝突,已導致美國經濟下滑,「我真正的信念是,國家不應築起與他國隔絕的牆,而應建造橋樑」。他如今或許是為這種聲音背書。

西方媒體亦注意到,習近平今次覆信的時間節點特殊。拜登將正式就任美國下一屆總統;經濟學家和政治分析人士認爲,拜登很可能在一些政經議題試圖復與中國合作,中國在這種背景下,希望用非正式的渠道,向美方釋放善意,為重建中美關係作鋪墊。畢竟,中美關係持續探底,兩國俱承受損失。

拜登新政中美格局:外交老手 難硬撼崛起強國

拜登與習舊情誼:我如有你的頭髮 就會是美國總統

責任編輯:鄧國強

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁