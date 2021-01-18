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【中美角力】外交部：涉港問題表現惡劣美國官員  中方實施對等制裁

國情動向 16:07 2021/01/18

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外交部發言人表示，中方決定對在涉港問題表現惡劣的、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。

外交部發言人華春瑩回答記者問及，美國國務卿蓬佩奧1月15日發表聲明稱，為回應香港警方近日逮捕50多名民主派人士，美國務院根據有關總統行政令，對6名中國中央政府和香港特區政府官員實施制裁，中方對此有何回應時作此表示。

華春瑩回應，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。

【中美角力】特朗普任期剩6天 一日內密集出招遏中國

華春瑩指出，香港是法治社會，法律面前人人平等，有法必依、違法必究是法治的基本要求。我們堅定支持香港特區有關部門依法打擊違法犯罪活動，維護法律權威，捍衛國家安全。

華春瑩表示，針對美方的錯誤行徑，中方已經決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。

【美國制裁】美國財政部制裁6位中港官員政要　涉譚耀宗、國安處處長蔡展鵬

「我要再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方必須立即停止插手香港事務，立即停止打著各種幌子干涉中國內政、危害中國國家安全，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」華春瑩說。

美國政府將回應早前大規模逮捕香港民主運動人士，對6名人士實施新的制裁。當中包括全國人大常委譚耀宗及警務處國安處處長蔡展鵬；警務處助理處長簡啟恩、江學禮，國安公署副署長孫青野，以及中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權。

責任編輯：鄧中建

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