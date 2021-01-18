▲ Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力

科興生物研製的新型冠狀病毒疫苗在巴西的臨床試驗，上周發布的保護力數字被指不夠亮麗，總體保護率為50.38％；但權威科學期刊《自然（Nature）》認為，這款疫苗有助降低重症致死，對疫情飆升的國家尤有助益。

《自然》發表文章指出，巴西研究人員報告北京科興（Sinovac）的CoronaVac疫苗晚期臨床試驗顯示，預防新冠病毒的有效性為50.38％，明顯低於幾款領先疫苗的90%。

CoronaVac疫苗在巴西試驗得出的數字，遠不如在土耳其、印尼試驗時的早期數據，也比巴西試驗團隊兩周前首次公布的數字低。聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）7日宣布疫苗預防染疫的有效性為78%，但上周表示這個數字指的是不需就醫而非不染疫。

科興疫苗總體保護力50.38％

但研究人員認為，即便最後的結果就是50.38％的總體保護力（試驗數據尚待同儕審查），兩劑療程的科興疫苗對像巴西這種疫情嚴峻國家而言仍是及時雨。

澳洲邦德大學（Bond University）研究實證醫學的專家巴斯蒂安（Hilda Bastian）說：「當疫情已讓社會處於極其嚴峻、且已別無選擇時，這款疫苗就絕對值得擁有」。

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在巴西進行的試驗找來約9200名醫護人員受試，共出現252例確診，其中167例接種安慰劑、85例是接種疫苗。接種疫苗者無人出現需住院的重症。

美國賓州費城兒童醫院疫苗科學家歐菲特（Paul Offit）表示，若試驗數據經最終確認，科興疫苗在所有國家的防疫都可扮演一定角色。

作為權威期待 指能防重症最重要

科興疫苗在土耳其試驗時，1322名受試者中29 例確診，疫苗保護力91.25％；在印尼試驗時約1600人受試，保護力為65.3％。

土耳其哈杰太佩大學（Hacettepe University）傳染病臨床研究員阿柯瓦（Murat Akova）有參與疫苗在土國的晚期試驗，他說與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗以及莫德納（Moderna）疫苗90%保護力相比，北京科興疫苗當然不如人意，但仍值得土耳其使用，因為能預防重症。

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印尼日惹大學（Gadjah Mada University）疫苗學家賈利爾（Jarir At Thobari）表示，鑒於印尼人口龐大，即便保護力65%的疫苗也能造福很多人。

部分科學家表示，對一款相對較少人受試而出現保護力偏低的疫苗，得出不同有效數字的情況其實不意外，英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗試驗時，也有保護力數字不一的情況。

自然：基於目前通報資料 科興疫苗安全

參與巴西試驗的研究人員表示，科興疫苗保護力較其他疫苗低，可能與試驗時兩劑接種間隔僅兩周有關，但這樣的間隔時間不夠受試者達到免疫峰值。他們還說巴西的受試者全為專業醫護，這些人本就是暴露病毒的高風險群，相較土耳其、印尼的試驗有普通人參與，更加可能驗出較多輕微感染。

澳洲阿得雷德南澳洲大學（University of South Australia）生物統計學家伊斯特曼（Adrian Esterman）表示，相較輝瑞&BNT疫苗需攝氏負70度的超低溫儲存，能冰箱溫度儲放的科興疫苗更易配送。

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自然期刊指出，基於目前通報的資料，科興疫苗似乎安全，僅少數人出現頭痛等輕微症狀。

世界衛生組織（WHO）一個在中國的小組正在檢查北京科興疫苗及另一款國藥集團（Sinopharm）疫苗的實際製造情況。澳洲邦德大學專家巴斯蒂安表示，若世衛把兩者列入緊急使用清單，將有助提高兩款疫苗在全球份額。

責任編輯：鄧國強

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