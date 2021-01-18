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中國經濟去年「一枝獨秀」 今年料仍穩中偏升

經濟脈搏 17:14 2021/01/18

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全球經濟被新冠肺炎疫情陰霾籠罩下，中國經濟去年「一枝獨秀」，全年增長2.3%，料成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。分析師指出，在強勁出口拉動下，工業超預期增長勢頭還將延續，消費則受局部疫情影響有所波動，整體而言，今年經濟仍有望穩中偏升。

國家統計局周一公布數據顯示，2020年四季度國內生產總值(GDP)按年增長6.5%，高於預期且為2018年四季度以來最高；全年GDP突破101萬億人民幣，按年增長2.3%，亦優於預期。

2020年固定資產投資按年增2.9%，遜預期；12月社會消費品零售總額按年增4.6%，亦遜於預期，全年按年下降3.9%；但12月規模以上工業增加值按年增7.3%，遠高於預期，創2019年3月以來最高，全年增速為2.8%。

出口拉動下 工業超預期增長

中海晟融首席經濟學家張一表示，出口強勁、基建投資支撐和消費緩慢復甦推動四季度GDP增速達到6.5%，其中出口的強勁增長對於GDP增速超6%起到了極為關鍵的作用，這一點從工業增加值增速不斷超預期也可以得到體現。但他認為，疫情的二次反復將制約2021年一季度社會消費品零售額的進一步增長，真正復甦必須二季度疫苗的大規模推廣和氣候轉暖。

張一指，疫後復蘇是貫穿2021年全年的主線，前高後低的經濟增速和宏觀政策邊際收緊是大概率事件。

民生銀行首席研究員溫彬表示，綜合來看，中國經濟復甦取得積極成效，全年GDP增​​長略超預期，在全球「一枝獨秀」，但也要看到，內需的回升中還存在波動，消費、基建投資等恢復過程中會遇到困難，經濟恢復基礎尚需進一步牢固。

他指出，2021年，疫情防控形勢仍然是影響全球經濟復甦進程的主要變量，國際環境中不穩定不確定因素仍將進一步通過貿易、金融市場、資本流動等途徑傳導至國內。國內疫情防控不容掉以輕心，個別地區出現疫情反彈，但預計不會影響經濟復甦的整體進程。

下階段宏觀政策方面，他認為，要堅持「以我為主」，保持連續性、穩定性、可持續性，處理好恢復經濟和防範風險之間的關係，根據國內經濟恢復情況調節政策的節奏、力度和重點，保持充足的政策空間應對各種衝擊。

中國GDP收復失地  「後疫情」大國角力贏先機

中國GDP去年升2.3% 全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）

摩根大通資產管理全球市場策略師朱超平認為，全球復甦將提供進一步的支持，中國經濟活動可能會在2021年得到改善，特別是在一季度他並指出，由於最近中國部分地區疫情出現反彈，各級政府呼籲人們在農曆新年期間減少人員流動和聚會。因此春節期間中國出口和工業生產的季節性可能會被打破，並且本季度可能會出現異常高的增長率。

消費增速仍然偏軟 雙循環戰略需發力

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，2020年最後月份，中國經濟運行延續了前期平穩緩回升勢頭，在出口和投資帶動下，工業保持了穩中偏升態勢，顯然經濟運行還具有疫情期間的特徵：中外疫情形勢差異下，出口保持較高增速，彌補了國內消費疲軟的態勢，預計此種狀態仍將延續2021年二、三季度。

他指，中國經濟平穩中偏升的整體態勢不變，但結構性問題也越發突出：樓市泡沫疊加疫情影響，消費增速仍然偏軟，經濟內在動力仍需多方努力培育。應對性的適合政策仍然是財政偏鬆下的結構性貨幣政策。

【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂 消費稍遜不利雙循環？

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責任編輯：蒯宇澄

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社會消費品零售總額 零售 規模以上工業 工業增加值 GDP 固定資產投資 失業率 國家統計局 優於預期 遜於預期

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