  • 14°C
香港時間 : 2021118日 (一) 20:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國GDP殺上百萬億  成百年最貼近美國「挑戰者」

國情動向 20:04 2021/01/18

分享：

中國GDP殺上百萬億  成百年最貼近美國「挑戰者」

中國抗疫有成，成功阻擋經濟衰退，成為去年唯一實現正增長的主要經濟體。國家統計局周一公布，內地去年GDP按年增長2.3％，總量為101.6萬億元（人民幣，下同），不僅是首次殺上百萬億、躋身原本是美國獨尊的「百萬億級俱樂部」，同時更可能成為過去百年來，GDP總量追趕美國最貼的國家。

經初步核算，中國內地2020年國內生產總值（GDP）爲101.6萬億元，按可比價格計算按年增長2.3%。此外，內地人均國內生產總值連續兩年超1萬美元，穩居中等偏上收入國家行列，進一步縮小與高收入國家發展差距。

「GDP百萬億俱樂部」　不再讓美國專享

內地財經新媒體「市界」指出，值得注意的是，這也是內地GDP首次突破100萬億元大關，不僅穩居世界第二位，佔世界經濟的比重預計將達到17%左右；至此，中國成功進入「世界GDP百萬億俱樂部」，並成爲該俱樂部僅有的兩位成員之一，僅次於美國。

但美國仍是目前的世界GDP一哥。2019年，美國GDP總量爲21.02萬億美元，按國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020年其GDP將按年下滑4.4%。

中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長

【中國GDP】去年創就業超額完成  調查失業率回落疫前水平

    點擊圖片放大
    +5
    +4

市界計算推測，美國2020年GDP或減至約合135萬億人民幣，美國只多中國不足34萬億元。

也就是說，內地2020年GDP總量或可達到美國的75%左右，這也是首次突破70%大關。此外，該數據同時亦刷新了日本上世紀巅峰時期，佔美國71%GDP比例的記錄，成爲近百年來首個與美國GDP最接近的國家。

英智庫：中國將2028年超美國　成全球最大經濟體

市界指出，展望2021年，多家經濟機構紛紛認爲，中國經濟有望迎來更強勁的復蘇。

其中，世界銀行預測，中國2021年GDP增長有望達到7.9%。IMF則更爲樂觀的預計，中國GDP增速預測值可達8.2%。而中國銀行首席研究員宗良也表示，「2021年，中國經濟可能達到8%左右相對較高的增長速度」。

此外，路透社報道，英國智庫經濟和商業研究中心2020年底發布年度報告稱，中國將在2028年超越美國，成爲全球最大的經濟體。在疫情背景下，中美兩國復蘇情況形成明顯反差，中國經濟超過美國的時間，比此前的預估提前五年。

【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？

【中國GDP】房地產喜與憂？商品房銷售額增長8.7%

中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）

中國經濟去年「一枝獨秀」 今年料仍穩中偏升

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）
今日
中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）
【中國GDP】房地產喜與憂？商品房銷售額增長8.7%
今日
【中國GDP】房地產喜與憂？商品房銷售額增長8.7%
【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？
今日
【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？
【中國GDP】去年創就業超額完成 調查失業率回落疫前水平
今日
【中國GDP】去年創就業超額完成 調查失業率回落疫前水平
中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
今日
中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
地緣政治 政治 經濟數據表現 經濟現象 疫情 經濟衰退 經濟 銀行 國家統計局 GDP

下一篇文章

華春瑩宣布反擊美國：中方將制裁 涉港問題表現惡劣美官
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登上任】任期撞正中國十四五 專家：不排除戰爭
【拜登上任】任期撞正中國十四五 專家：不排除戰爭
蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼
蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼
【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身
【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身
拜登與習舊情誼：我如有你的頭髮 就會是美國總統
拜登與習舊情誼：我如有你的頭髮 就會是美國總統
俄智庫：美國可阻中國跑得快 但要冒上這戰略風險
俄智庫：美國可阻中國跑得快 但要冒上這戰略風險
拜登新政中美格局：外交老手 難硬撼崛起強國
拜登新政中美格局：外交老手 難硬撼崛起強國