▲ 中國GDP殺上百萬億 成百年最貼近美國「挑戰者」

中國抗疫有成，成功阻擋經濟衰退，成為去年唯一實現正增長的主要經濟體。國家統計局周一公布，內地去年GDP按年增長2.3％，總量為101.6萬億元（人民幣，下同），不僅是首次殺上百萬億、躋身原本是美國獨尊的「百萬億級俱樂部」，同時更可能成為過去百年來，GDP總量追趕美國最貼的國家。

經初步核算，中國內地2020年國內生產總值（GDP）爲101.6萬億元，按可比價格計算按年增長2.3%。此外，內地人均國內生產總值連續兩年超1萬美元，穩居中等偏上收入國家行列，進一步縮小與高收入國家發展差距。

「GDP百萬億俱樂部」 不再讓美國專享

內地財經新媒體「市界」指出，值得注意的是，這也是內地GDP首次突破100萬億元大關，不僅穩居世界第二位，佔世界經濟的比重預計將達到17%左右；至此，中國成功進入「世界GDP百萬億俱樂部」，並成爲該俱樂部僅有的兩位成員之一，僅次於美國。

但美國仍是目前的世界GDP一哥。2019年，美國GDP總量爲21.02萬億美元，按國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020年其GDP將按年下滑4.4%。

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市界計算推測，美國2020年GDP或減至約合135萬億人民幣，美國只多中國不足34萬億元。

也就是說，內地2020年GDP總量或可達到美國的75%左右，這也是首次突破70%大關。此外，該數據同時亦刷新了日本上世紀巅峰時期，佔美國71%GDP比例的記錄，成爲近百年來首個與美國GDP最接近的國家。

英智庫：中國將2028年超美國 成全球最大經濟體

市界指出，展望2021年，多家經濟機構紛紛認爲，中國經濟有望迎來更強勁的復蘇。

其中，世界銀行預測，中國2021年GDP增長有望達到7.9%。IMF則更爲樂觀的預計，中國GDP增速預測值可達8.2%。而中國銀行首席研究員宗良也表示，「2021年，中國經濟可能達到8%左右相對較高的增長速度」。

此外，路透社報道，英國智庫經濟和商業研究中心2020年底發布年度報告稱，中國將在2028年超越美國，成爲全球最大的經濟體。在疫情背景下，中美兩國復蘇情況形成明顯反差，中國經濟超過美國的時間，比此前的預估提前五年。

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責任編輯：鄧國強

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