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【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？

國情動向 09:18 2021/01/19

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【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？

團結盟友聯手制衡中國，是拜登政府外交大戰略。但拜登上任後需要面對美國國內混亂，國際號召力下降問題，其團隊成員近日則就如何統戰盟友策略提出新思維。拜登「亞洲沙皇」坎貝爾（Kurt Campbell）認為，美國毋須強求組成一個龐大聯盟遏制中國，而可以更具彈性地組成多個臨時同盟，就不同範疇與中國對抗。

拜登提倡全球民主體制經濟體規模佔超過一半，團結起來會令中國無法忽視，不得不改變。這理論簡單，實踐起來卻很複雜。拜登未上任，中國已在亞洲與歐洲成功拉攏美國盟國，分別達成《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）及《中歐全面投資協定》，顯示盟友對美國信任和依賴程度遠不如前。

拜登為聯合盟友應對中國，專門增設印太事務協調官一職，協調華府部門處理亞洲外交。擔任這個新職位的美國外交系統資深成員坎貝爾，月中在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文，承認結盟對抗中國有一定難度，而歐洲國家也對中國在印太日益自信較不憂心，中國經濟力量則令美國任務更難。

【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身

中美撤關稅無望？但貿易緊張或因這稍緩

坎貝爾表示，鑑於這些局限，美國需要更具彈性和創意地打造夥伴關係。有別於建立一個同時關於所有所有議題的大同盟，美國應因應不同議題，「訂造」或尋求建立有臨時性質的多個實體，首先應對貿易、科技、供應鏈和市場標準這些最逼切問題。

坎貝爾舉例，美國尋求的聯盟可以像英國提出的「民主十國」（D-10，包括七國集團成員美日英法德意加，以及南韓、澳洲、印度），而美國、日本、澳洲、印度四國機制（Quad）則可聚焦軍事威懾。他又認為，美國應該協助印太國家建立不對稱軍事能力，包括長程導彈、導彈潛艇、無人艦載飛機與水下潛航器等，令中國有更大顧忌。

蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼

中國GDP殺上百萬億  成百年最貼近美國「挑戰者」

習近平星巴克交「筆友」內幕曝光 暗藏這信號？

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 軍事 中美關係 拜登 中國 美國 亞太 RCEP

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