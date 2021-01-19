【新冠疫情】內地新增106本土個案 美國促中國交出病毒資訊

內地昨（18日）新增118宗新冠肺炎確診個案，包括106宗本土個案，其中河北個案減少至35宗，吉林、黑龍江個案上升。同時，世衛專家組正在武漢進行新冠病毒溯源工作，美國代表要求中國交出病毒資料，源頭調查才會有結果。中國則呼籲停止政治施壓。

黑龍江望奎：居民一周內禁止離開家門

據國家衛健委公布，18日新增的106宗本土個案中，吉林佔43宗，河北35宗，黑龍江27宗，北京1宗。當日的重症病例較前一日增加18例。

河北省35宗確診均在石家莊市，其中有多名兒童。黑龍江省27宗確診有23宗在綏化市望奎縣，望奎縣今日發布公告，要求全縣居民一律禁止離開家門，暫定一周。

另一方面，世界衛生組織領導的國際專家組正在武漢調查新冠病毒源頭。世衛執委會召開視像會議，討論應對新冠病毒疫情，美國代表在會上要求，中國公開所有從華南海鮮市場收集的動物、人類和環境樣本研究數據，包括病毒基因排序和動物實驗結果，並讓調查團接觸醫護人員、病人與實驗室人員。

中國代表回應指，中國以公開透明負責任態度即時發布疫情訊息，而病毒溯源應由科學家商定具體工作，要相信科學家，停止科學之外的政治施壓。

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責任編輯：尹航

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