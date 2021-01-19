  • 15°C
香港時間 : 2021119日 (二) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】內地新增106本土個案 美國促中國交出病毒資訊

社會熱點 09:44 2021/01/19

分享：

內地昨（18日）新增118宗新冠肺炎確診個案，包括106宗本土個案，其中河北個案減少至35宗，吉林、黑龍江個案上升。同時，世衛專家組正在武漢進行新冠病毒溯源工作，美國代表要求中國交出病毒資料，源頭調查才會有結果。中國則呼籲停止政治施壓。

黑龍江望奎：居民一周內禁止離開家門

據國家衛健委公布，18日新增的106宗本土個案中，吉林佔43宗，河北35宗，黑龍江27宗，北京1宗。當日的重症病例較前一日增加18例。

河北省35宗確診均在石家莊市，其中有多名兒童。黑龍江省27宗確診有23宗在綏化市望奎縣，望奎縣今日發布公告，要求全縣居民一律禁止離開家門，暫定一周。

另一方面，世界衛生組織領導的國際專家組正在武漢調查新冠病毒源頭。世衛執委會召開視像會議，討論應對新冠病毒疫情，美國代表在會上要求，中國公開所有從華南海鮮市場收集的動物、人類和環境樣本研究數據，包括病毒基因排序和動物實驗結果，並讓調查團接觸醫護人員、病人與實驗室人員。

中國代表回應指，中國以公開透明負責任態度即時發布疫情訊息，而病毒溯源應由科學家商定具體工作，要相信科學家，停止科學之外的政治施壓。

中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）

【河北疫情】內地連續6日新增過百 河北隆堯縣謊報陰性結果

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 黑龍江省 北京 中國 武漢 河北省 政治

下一篇文章

Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】特朗普臨走前再針對華為 京：給拜登政府增障礙
【中美科技戰】特朗普臨走前再針對華為 京：給拜登政府增障礙
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
「餓了麼」外送員討薪未果自焚 外賣悲歌為何重演？（組圖）
「餓了麼」外送員討薪未果自焚 外賣悲歌為何重演？（組圖）
【河北疫情】內地連續6日新增過百 河北隆堯縣謊報陰性結果
【河北疫情】內地連續6日新增過百 河北隆堯縣謊報陰性結果
【新冠疫苗】中國贈菲律賓50萬劑 疫苗外交進行中
【新冠疫苗】中國贈菲律賓50萬劑 疫苗外交進行中