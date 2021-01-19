▲ 【拜登上任】中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩

拜登上任美國總統後，如何處理特朗普遺留的中美貿易戰，是他中國政策一大議題。拜登的美國貿易代表人選戴琦（Katherine Tai）表示，會專注保護美國勞動者，而非只求讓消費者買到便宜貨。戴琦此言或許預示，拜登政府難以撤除中美貿易戰關稅。不過，人民幣匯率最近升至超過兩年高，中美貿易關係相信可得一定喘息空間。

戴琦上周發表獲得拜登提名後首次演講，她在遊說組織「全國對外貿易理事會」（National Foreign Trade Council）活動上表示，拜登政府貿易政策的重點，是以貿易協定增加美國就業機會、保護和幫助美國勞動者，而不僅僅在於確保消費者能夠低價買到進口貨品。

戴琦現年46歲，是華裔美國人，能說流利普通話。戴琦曾在美國貿易代表辦公室任職律師，其間處理美國在世貿組織（WTO）對中國訴訟。她後來轉到國會工作，在民主黨談判支持特朗普政府《美墨加協定》中扮演了重要角色，升至眾議院籌款委員會首席貿易顧問。特朗普政府貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也對她表揚有嘉。

【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？

拜登任期撞正中國十四五 專家：不排除戰爭

戴琦形容，《美墨加協定》顯著之處在於包含開創性的勞工與環境條款，並有執行機制去彌補一般工人長期承受的傷害。對於中國，她直言與中方貿易行為對抗是拜登政府的要務。她指美國面對中國激烈競爭，而中國經濟由中央計劃者主導，並不受到選舉壓力，美國需要策略性並有力地與之對抗。

中美貿易戰第一階段協議未有觸及結構問題，戴琦顯然並不滿足。外界也預期拜登政府會就知識產權等範圍加大力度對華施壓，而拜登主張先與盟國協調對華貿易立場，再決定如何處理特朗普政府關稅，萊特希澤則呼籲拜登政府維持關稅，中美貿易戰關稅短期內下調空間可料不大。

【拜登上任】特朗普懟中國式制裁 現在竟還治其身

中國GDP殺上百萬億 成百年最貼近美國「挑戰者」

不過，人民幣走強有望稍為緩解中美貿易緊張。中國經濟在全球疫情下保持增長，吸引外資繼續流入，加上外國生產受疫情衝擊而停頓，令中國2020年出口增長4%，貿易順差增長27%創新高，並帶動人民幣兌美元漲至2年半高位，升穿6.5關口。

人民幣匯率議題向來是中美貿易磨擦來源之一，人民幣走強令中美可以各取所需。美國長期認為人民幣幣值過低，特朗普政府更一度列中國為「匯率操縱國」，人民幣強勢可減輕美國對華出口成本，對美國製造業有一定幫助，而中國消費者對入口貨品的購買力則會提高，有利中國提振內需。當然，中美貿易核心矛盾不會因為人民幣走強而消失，但這也至少讓中美關係短線少一顆地雷，有更多空間處理其他更逼切問題。

蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼

習近平星巴克交「筆友」內幕曝光 暗藏這信號？

拜登新政中美格局：外交老手 難硬撼崛起強國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒