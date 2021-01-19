【新冠疫苗】科興公布疫苗有效性增至70% 專家談中國疫苗企業3挑戰

多款新冠疫苗進展順利。科興公布新一批在巴西的最新臨床測試結果，數據顯示科興疫苗有效率接近7成，較巴西早前公布的數據高出近20個百分點。

專家：中國疫苗創新力與發達國家仍有差距

發言人說，1,394名參與者相隔三星期接種兩劑疫苗，有效率近70%。而巴西研究人員上星期公布的結果，有效率50.38%，是基於超過9千多名志願者的測試結果，他們大部分相隔兩星期接種兩劑疫苗，但有少部分志願者因為不同原因，較遲才接受第二劑注射。

另據內媒報道，中國疫苗行業協會會長封多佳認為，制約中國疫苗產業发展的因素主要有3個：一是行業亟需出台发展規劃指引，特別在優化行業資源配置和促進企業間戰略協同等方面需要更完善的政策導向；二是科技創新能力與發達國家相比還有一定差距；三是產業鏈部分環節尚缺乏供給自主和充分保障能力。

這為設備、材料、工程以及信息化等服務疫苗生產的企業提供了新機遇，也提出了更高要求。

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封多佳還指出中國疫苗企業面臨的機遇。由於疫情流行沒有國界，任何一款疫苗獲批上市後都會成為全球公共產品，所以對每一個參與新冠疫苗研发與生產的企業來說，現在都是黃金发展期。而且中國還加入了世衛的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），給中國疫苗行業出海帶來新空間。同時，隨著國民健康意識提升，疫苗滲透率還將持續增高。

責任編輯：尹航

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