【新冠疫情】中疾控：去年4月後內地病毒源頭均源自境外

中美繼續為新冠病毒源頭、責任一事針鋒相對，中疾控副主任馮子健昨日（18日）接受央視專訪時表示，中國採取「嚴防死守」的防控策略，總體上非常成功，與國際上大流行的形態不一樣。他特別提到，去年4月後中國境內爆發的疫情，病毒都是從海外傳入。

馮子健表示，中國目前疫情最主要就是兩個地方相對比較嚴重，一個是河北省，以石家莊、邢台為中心，這波疫情的病人還在增加中；另外一個就是東北，特別是黑龍江省，以綏化為中心；此外還有由石家莊和綏化傳到外地的疫情，都是傳入疫情引起的局部爆發。

事實上，在中國成功的防控下，早期在國內傳播的病毒已經被阻斷了。現時盡管有病毒傳入引起局部疫情，但並沒有形成持續傳播。

馮子健指出，中國需要不斷監控新冠病毒，和全球合作一起來看病毒的傳播範圍，是否在甚麽地方已經變成了主導的流行毒株，以及它播散的範圍，這樣可以強化對那些有新變異病毒傳播地區的入境、貨物等等監測、監控力度，這是很重要的防止輸入的舉措。另外，「一旦有疫情輸入，我們採取的措施要更強、更堅決有力，以防止新變異病毒在境內造成持續傳播。」

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責任編輯：陳建錫

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