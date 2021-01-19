【新冠肺炎】中美世衛交鋒 獨立小組稱中國本可更有力做這事

新冠肺炎疫情爆發1年多，世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源國際專家組已抵達武漢，將調查疫情源頭。中美周一（18日）就此在世衛會議上交鋒，美國促中國允許專家接觸武漢相關人員、數據及樣本；中國代表強調，必須停止任何政治壓力。

另一邊廂，世衛成立的「大流行防範和應對獨立小組」發表報告，質疑世衛和中國因應疫情錯失先機，尤其質疑世衛突發事件委員會為何到1月第三周才開會，又指中國本可以在去年1月更有力地實施公共衛生措施。

中央社報道，世衛周一召開執行委員會議，美國、歐盟及澳洲強調赴中國病毒溯源非常重要，美國衛生及公共服務部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）更指，只有中國交出資訊才能成功。有關資訊包括武漢華南海鮮市場爆發案例的病毒基因定序、動物實驗結果，可溯及2019年的實驗及血清等研究內容，並讓調查團能夠接觸醫護、病患與實驗人員。

中方：須停止政治壓力

據路透社，格瑞斯比表示，對此類基因數據的比較分析，將有助尋找重疊和潛在來源。澳洲代表也呼籲讓專家團獲得相關數據、信息和關鍵地點。

中國代表發言重申，新冠病毒溯源是個科學問題，需要協調、合作，並「必須停止任何政治壓力」。世衛專家上周抵達武漢，隔離檢疫兩周後，再開始調查行動。

另外，「大流行防範和應對獨立小組」發表第二份進展報告，指世衛在驗證疾病暴發報告、判斷其是否具有大流行潛力，以及向當地部署支持資源、遏制疫情方面的能力，嚴重受限，令該小組震驚。

這個專家組質疑，世衛為何直到去年1月第三周才開會、而且在1月30日的第二次會議，並直到3月11日才使用「大流行」一詞。報告認為，全球大流行預警系統不能達到應有效果，世衛沒有能力完成這項工作。

報告又稱，小組清楚的看到，中國地方和國家衛生部門，本可以在1月以上力地實施公共衛生措施。此外，太多國家忽視人際傳播信號。

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責任編輯：林佩怡

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