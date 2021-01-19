【中國GDP】發改委：經濟穩定恢復面臨挑戰 不會出現政策懸崖

中國去年經濟超預期增長，國家發改委表示，今年經濟發展有挑戰也有支撐，認為有能力、有條件鞏固經濟穩定恢復態勢，實現「十四五」良好開局；把握好政策時度效，確保經濟穩定恢復態勢，不會出現「政策懸崖」。

中國去年第四季GDP按年增長6.5%，全年增長2.3%，均好過預期，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

疫情、中小微企生產經營困難 經濟恢復有挑戰

國家發改委綜合司司長嚴鵬程周二（19日）表示，當前經濟穩定恢復還面臨一些挑戰，保持經濟平穩運行還需要付出努力。一些中小微企業和個體工商戶生產經營還面臨很多困難，市場需求恢復還受到一些制約，全球經濟形勢還有較大不確定性。

中國GDP殺上百萬億 成百年最貼近美國「挑戰者」

中國GDP去年升2.3% 全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）

同時，內地一些地方出現新的聚集性疫情，外防輸入、內防反彈的壓力持續存在；消費市場不可避免會受到擾動，上月社會消費品零售總額增速已經略有波動。

不過，嚴鵬程指出，針對今年經濟運行可能出現的不同情況，已做了情景推演和應對準備，特別是經歷了去年的極端壓力測試，「我們認為今年有能力、有條件鞏固經濟穩定恢復態勢，實現『十四五』發展良好開局」。

大國經濟有韌性 聚焦「兩新一重」

他稱，大國經濟有韌性，中國去年經濟總量突破100萬億元，意味更加雄厚的物質基礎和更大的迴旋餘地；宏觀政策有支撐，中央經濟工作會議明確提出，宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度。

他指出，社會上有一些聲音認為，2021年政策要全面退坡甚至是退出，他認為這種說法並不正確，稱今年的宏觀政策，肯定會與保持經濟平穩運行的實際需要相匹配，不會出現「急轉彎」；根據經濟運行實際情況，做好政策進退之間的平衡，應對好各種不確定性。

發改委政研室主任袁達則稱，「十四五」將聚焦「兩新一重」和短板弱項，擴大有效投資。新型基礎設施建設方面，加強系統性佈局，加快5G、工業互聯網、大數據中心等建設；新型城鎮化建設方面，實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造，支持保障性租賃住房建設，加強城市防洪排澇設施建設。

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責任編輯：林佩怡

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