國產航母003型有望今年下水 這方面性能正直追美航母（組圖）

為了挑戰美國的海上霸權，中國正加緊建造航母。媒體消息指，第3艘國產航母003型正以比山東艦更快的速度建造，有望在今年下水，如一切順利，最快2024年可以服役。關於003型的衛星圖片及網上照片近日曝光，外界估計該艦將首次採用電磁彈射技術，大幅提高艦載機的起飛效率，追近美國現役航母。它的總長度或達到318米，噸位可能接近8萬噸，將成亞洲史上最大的航母。

綜合媒體報道，正在上海江南造船廠組裝的003型，總體輪廓已經可以識別，根據附近拍攝的照片預測，它排水量更大，並且具有電磁彈射器，可發射更大型的艦載機，包括反潛機、運輸機、加油機與空中預警機，尤其以空中預警機對航艦打擊群的幫助最大。下水後的003型，還需要安裝設備，從靜態測試到海上測試，整個工作大約需要兩年的時間，意味著它至少要到2024年或2025年才會服役。

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美國《外交學者》網站本月6日發表文章稱，中國的第3艘航母接近完成，第4艘航母開建，造船廠開始擴建。目前，上海江南造船廠啟動了為期3年的擴建工程，項目包括新的船舶設計和研究中心，額外的廠房，製造設施，碼頭和其他造船基礎設施。一些新的造船設施將支持該造船廠的商船建造工作，但也很多設施似乎是為中國海軍的航母建造計劃服務的。

文章還提到，003型的設計特別具有挑戰性，因為它有望成為中國海軍的第一艘核動力水面艦艇。不斷擴大的江南造船廠可能暗示著對003型的設計持樂觀的態度，如果不是這樣的話，中國可能會選擇建造第3艘002型。如果003型完成，中國海軍將擁有4種不同的航母，這將產生重大的後勤保障和維持運營維護挑戰。

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責任編輯：陳建錫

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