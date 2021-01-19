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南韓女KOL讚好「泡菜是韓國的」留言 涉辱華被中國公司解約

社會熱點 14:44 2021/01/19

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自中國為泡菜制定ISO國際標準後，中韓兩國關於泡菜的爭論就沒有停過。擁有逾530萬粉絲的南韓美食主播Hamzy，近日因在社交媒體上讚好「泡菜是韓國的」、「有人說包飯文化是大陸的，看了真生氣」 的網民留言，被指辱華而遭到中國網民圍攻。Hamzy事後公開道歉，最終仍被中國經紀公司解約。她官方微博的文章目前已幾乎全部刪除、相關影片、商品也全數下架。

內媒報道，Hamzy近日被中國網民指控，曾多次在社交平台上對批評中國、不尊重中國飲食文化以及辱罵中國的言論按讚。Hamzy被要求針對「不當行為」，向中國道歉。她16日發出道歉聲明稱，她的無心之舉侵犯到了中國網民，她很尊重中國飲食文化。

但Hamzy的道歉反而引起南韓粉絲憤怒，紛紛到她的頻道上留言「看到妳的道歉文了，所以是為了錢拋棄國家嗎」、「妳難道不愛韓國了嗎」等。她回應說，因為中國網民一直罵她，加上經紀公司要求道歉，她才發出聲明。她又強調泡菜絕對是韓國文化。

該段話被中國網民發現，再次發燃戰火。Hamzy在中國的經紀公司17日宣布和她解約，原因是「Hamzy道歉之後，仍在未告知公司的情況下，擅自回覆了傷害中國粉絲的言論」。但與此同時，Hamzy的Youtube頻道的粉絲數不跌反升，並突破530萬大關。

中國為泡菜制定國際標準 內媒這樣說引爆中韓「口水戰」

南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）

責任編輯：陳建錫

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