河南濟源書記被爆掌摑政府秘書長 官媒這樣批評

河南官場爆出醜聞，自稱是濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子尚娟，日前在網上實名舉報市委書記張戰偉，指其曾在機關餐廳呵斥並掌摑翟偉棟，誘發其心臟病發。有關文章在網上引起譁然，河南有關部門正深入調查。

新華微評指出，一些地方個別領導幹部官氣十足，、以權壓人，「一把手」儼然成了「一霸手」，扭曲了一方政治生態。有權不可任性，妄為不得善果，為政者當警之。

「你有什麼資格在這裡吃飯？」

據網上截圖顯示，尚娟在舉報文章中稱，去年11月11日上午，丈夫翟偉棟與其他市領導在機關餐廳角落吃早餐，張戰偉之後進餐廳，坐下後突然質疑翟無資格在該處吃飯，「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有什麼資格在這裡吃飯？」並叫服務員趕他出去。

▲ 張戰偉（左）被舉報掌摑翟偉棟（右）。

舉報文章稱，翟走到張的身旁解釋，張「突然舉起右手，狠狠地打了他一記響亮的耳光」。文章稱，翟心臟病再次誘發，暈呼呼回到辦公室後仍感身體嚴重不適，於是請假。翌日張在濟源示範區管委會辦公室黨組調研，會上為掌摑翟一事解釋，強調下級要對上級有服從意識，「我要有槍當時就斃了你」，當日翟請假未出席。

翟遭摑後心臟病發 入院逾月

據稱，翟偉棟11月13日突發心絞痛送院，兩周後情況未見好轉，轉入鄭州一間醫院。12月20日出院後，翟一邊上班一邊做康復治療。

尚娟稱，她在11月15日到派出所報案，民警表示事關重大，需要請示領導，但一直沒有說法。她便網上實名舉報，「希望還我丈夫一個公道，不能讓老實人受欺負」。

《新京報》引述濟源市委主要負責人回應稱，網曝帖文與實際情況稍有不符。事發機關食堂平時多為非濟源籍領導用餐地，事發時翟在此用餐被張戰偉質問後，翟出現過激言語和行為引發爭執起衝突。「上游新聞」引述目擊此事的一名濟源市委領導透露，針對張「你怎麼也在這裡吃飯」的疑問，秘書長回懟：「我怎麼不能在這裡吃飯？」

翟偉棟回應稱，相關網帖是其妻子發的，他對此毫不知情，已讓妻子刪除帖子。上級部門已介入調查，他不方便多說。據報，河南省紀委監委工作人員表示，省紀委已受理上述舉報，而調查需要過程。

公開資料顯示，現年50歲的翟偉棟，是河南濟源人，一直在當地工作。58歲的張戰偉，是河南伊川人，曾在省紀委辦公廳任主任幹事、副主任、研究室主任，之後出任河南省監察廳副廳長、河南省委巡視工作辦公室主任；2016年到濟源出任市委書記。1月17日，濟源代表團赴鄭州參加河南省十三屆人大四次會議，張主持召開第一次代表團會議和黨員代表會議。

責任編輯：林佩怡

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