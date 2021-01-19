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「華為小公主」姚安娜出道單曲 網民因一詞反應兩極（組圖，有片）

社會熱點 14:45 2021/01/19

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華為創辦人任正非的二女兒，被稱為華為小公主的姚安娜昨日發布出道單曲《BackFire》，此曲歌詞和MV大打時尚叛逆風，有人表示看好姚安娜未來前景。但不少網民對歌詞中提到的「公主」一詞卻並不買帳，認為「公主」營銷反映出階級矛盾，亦有人批評姚安娜的造型、顏值、舞蹈和唱功。

不少網民不忿「公主」一詞

姚安娜在曲中的造型和風格時尚前衛，化濃妝走叛逆風格，又唱又跳。歌詞中英文結合，其中有一句是「敢愛也敢恨，不懼傷痕，勇敢追尋真的我」、「所謂的教條由我打破，編寫公主的傳說」。然而，「公主」這一詞觸動大眾神經。

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不少評論都表示，連歌詞都在強調公主，

「難道真以為自己是公主？」

「你已經站在金字塔的頂端了，幹嘛無病呻吟」

有網民稱，「現在的人對公主營銷的憎惡可以看出階級矛盾真的越來越大了，我們真的已經受夠資本家不但要在物質生活上壓榨我們，更想進一步占領我們的精神生活了。」該評論獲得高讚。

此外，對於造型、顏值到舞蹈動作、歌唱實力，網友亦批評「太醜了」，「唱得太一般，不然可以忽略她的顏值」。

不過，也有網民讚歌曲好聽，稱「看好她」，並稱「公主」一詞無需被批評，每個女生都有公主夢，不必摳字眼。

據內媒，雖然姚安娜出道有專業團隊，但是奈何歌手唱功是一時間難以打造的。有樂評人說，「她如果只是有錢請人給她寫首歌自娛自樂無可厚非，當成專業作品就太貽笑大方了。」

還有業內人士評價，《BackFire》作品創作和制作中規中矩，選曲不能說失敗，這是一首標準的女團唱跳歌，如果換專業的唱跳歌手來唱效果會好很多，但出圈（編按：某個明星的熱度不僅在自己固定粉絲圈中傳播，還被更多圈子外的路人所知曉）的可能也並不大。

姚安娜進軍樂壇　MV預告霸氣說這句話（組圖，有片）

姚安娜初次為品牌「代言」 竟不是華為而是這個（組圖，有片）

姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？

責任編輯：尹航

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