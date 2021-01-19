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【新冠肺炎】黑龍江多地「封戶」禁足 居民不得出門一周

國情動向 16:23 2021/01/19

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內地東北新冠肺炎疫情持續升溫，黑龍江多地下令禁足，綏化市望奎縣、北林區，城鄉居民一律禁止離家，暫定為期一周。

內地昨日（18日）新增106宗本土確診病例、80人無症狀感染。其中，黑龍江疫情持續，昨日新增27宗確診病例、43人無症狀感染；從10日望奎出現病例開始，截至昨日本輪疫情累計172宗確診、276人無症狀感染，共448人染疫。

綏化望奎縣、北林區禁足一周

其中，疫情最嚴重的望奎縣有150人確診、210人無症狀感染。官方今日（19日）消息稱，為防止疫情擴散蔓延，該縣「抗疫保衛戰」指揮部研究決定，即日起實行最嚴格城鄉人員管控，除了生病就醫、核酸檢測、疫情防控等必需出門外，要求全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，時間暫定一周。

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同時，嚴禁城鄉村屯幹部在縣城和鄉村往返，家在縣城居住的，在限期內禁止回城，各鄉鎮自行解決食宿問題。嚴禁食宿聚集，所有鄉鎮食堂取消堂食，提倡一人一間。此外，多個汽車產業園、商貿城及物流園等全部關停，所有商戶一律禁止外出。

至於綏化北林區，本輪疫情累計11人染疫，該區今日下午3時起實施最嚴管控，除生病就醫、核酸檢測、疫情防控、公共保障等必須出門外，全區城鄉居民一律禁止離開家門，所有工作用車和保供車輛須持證出行，時間暫定一周。鄉鎮、村屯幹部也一律不許回城，又嚴禁食宿聚集。所有超市、糧油店、果蔬店不准顧客入內購物，採取「訂單配送」方式供貨。

齊齊哈爾富拉爾基區 1人感染全民檢測不得外出

在綏化安達市，此輪疫情暫有12人染疫，當地下午2時起全市城鄉實施封戶管理，城鄉居民一律在家不准外出，日常所需基本生活物資、急需藥品，由所在鄉鎮、村、街道、社區供應，由指揮部生產生活醫療物資保障組統一調配，包保幹部、社區物業工作人員派送。違規外出的，追究法律責任。

在齊齊哈爾市，目前有1名無症狀感染病例的富拉爾基區，因全民核酸檢測結果未出，疫情防控形勢複雜嚴峻，為減少人員流動，全區居民一律居家不得外出，家庭成員之間相互保持安全距離。

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責任編輯：林佩怡

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