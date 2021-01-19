代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作

早年憑電視劇《微微一笑很傾城》爆紅的內地29歲女星鄭爽，近日被揭疑在美國找代孕、打算棄養，錄音檔也流出，震驚網民，央視也批評有關做法是「法律、道德難容」。

鄭爽周二（19日）回應事件，形容是「非常傷心和私密的事情」，表示拒絕以曝光隱私的勒索，自己「在中國沒違背國家指示」、「在境外尊重一切的法律法規」，又質疑網上傳出的是「未認證的信息」。

「代孕棄養」風波讓鄭爽形象受重創，代言品牌PRADA的官方微博，據報刪除品牌話題下的鄭爽單人微博，後來更表示已終止與鄭爽所有合作關係。另外，有雜誌下架鄭爽的照片、上海公安局刪走鄭爽拍攝的警察節短片；支持者紛紛「脫粉」。

疑似錄音檔曝光 「打不掉 我都煩死了」

鄭爽的前男友張恆，周一（18日）在微博發布自己和兩個小孩的照片，稱「網絡謠傳我詐騙、借高利貸、逃避債款、攜款潛逃至美國等一系列言論都是謠言」，又指自己和家人滯留美國1年多，「是因為我們必須照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」。

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隨後，內地「網易娛樂」發布張恆朋友提供，兩個小孩在美國的出生證明，以及一段錄音。其中，兩名孩子分別在2019年12月及2020年1月出生，出生證明的母親欄中，姓名拼音與鄭爽相同。而錄音中曝光疑似鄭爽與鄭爽父母和張恆父母之間，關於如何處理孩子的對話，而女方曾稱「這孩子真的打不掉，他x的，我都煩死了」。

事件令人譁然，央視評論攏到該段錄音，稱代孕在中國被明令禁止，其對生命的漠視令人髮指：包生男孩代孕者懷上女孩會被強行打胎；胎兒如存缺陷或被丟棄…如此踐踏底線，法律難容，道德難容。

鄭爽周二回應稱，「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」

她稱，中美兩國的律師團隊，前年開始從未放棄維護她和家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。「但在中國的法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，我也率先維權。」

鄭爽稱國內沒有違背國家指示 境外尊重法律法規

她又表示，「身為藝人我深知我國疫情的防控與重視。在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規」。她最後說，「如果一切未認證的信息要我來公開解釋，這是我最真誠的回答」。

據了解，鄭爽與張恆在2018年公布戀情，雙方曾共同成立一間公司，後來兩人鬧翻，並被爆出財務糾紛。其中，上海市第二中級法院周二對鄭爽、張恆民間借貸糾紛案聽證，兩人均未到場。鄭爽訴張恆民間借貸糾紛，涉及2000萬元，張恆一審敗訴，提出上訴。張恆代表律師表示，外界傳言張恆以鄭爽名義向外借高利貸是子虛烏有。

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責任編輯：林佩怡

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