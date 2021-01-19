【中美角力】 美「漢學熱」降溫 赴華留學生減1/5　

中美角力蔓延文化教育層面，國際教育協會（Institute of International Education）去年11月公布的數據顯示，中國的美國留學生人數已較2011至2012年高峰時減少超過五分之一。與此同時，台灣的美國留學生數量增長了近55%。

《華爾街日報》報道指，這一轉變發生在中美關係惡化的背景下，而據教育界人士說，早在新冠疫情之前，這種變化就已經存在了。他們指出，美國高校對研究中國問題的興趣已經降溫。

根據美國現代語言協會（Modern Language Association of America）對美國高校的最新調查，美國的外語學習人數呈整體下降趨勢，2016年的外語學習人數較2013年減少9%。其中，中文學生降幅尤為明顯，同期人數減少了13%。

賓夕法尼亞大學中文項目負責人蔣冕華指出，該校自二戰以來就設有中文項目，在2008年北京奧運會過後的幾年，賓夕法尼亞大學的中文學生人數超過了1,000人，但此後逐漸減少，如今已降至700人上下。

近年來，許多學校紛紛關閉了由中國政府出資成立的孔子學院。當初，為促進中文學習和對中國問題的研究，美國大學總共開設了一百多所孔子學院。後來，孔子學院遭到的批評聲愈來愈多，被西方視為中國政府的宣傳工具，2018年，美國國會削減了國防部向參與機構提供的部分經費。

中國駐美國大使館表示，謊言和敵意已開始在中美兩國人民之間引發誤解與隔閡，同時也對中美關係的正常發展造成了阻礙。「我們為此深感擔憂。為了掃清阻礙、消除誤解、構建互信，我們需要推動中美之間的民間交流與教育合作，中方也在積極努力，推動這方面取得進步。」

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責任編輯：蒯宇澄

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