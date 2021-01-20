【拜登上任】「對中國強硬」 看拜登內閣提名聽證說什麼

美國總給當選人拜登即將上任，綜合外媒報道，其提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等多名內閣候選人，周二（19日）出席參議院聽證會，均展露對中國強硬的立場。

拜登提名的國務卿布林肯，周二在參議院外交關係委員會舉行提名確認聽證會上表示，認為總統特朗普對中國採取更強硬態度是正確的，盡管不同意其所有做法。他稱，毫無疑問，中國對美國構成最重大的挑戰，認為有建立針對中國的兩黨政策非常強大的基礎。

拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！

中歐全面投資協定達成 重擊拜登統戰盟友圍中國

布林肯指出，中國放棄了數十年來的「韜光養晦」戰略，更堅定表明自己尋求成為世界上領先的國家，制定規範、標準的國家，並提出他們希望其他國家和人民追隨的模式。

他並同意即將離任的國務卿蓬佩奧宣稱，中國對新疆維吾爾族和其他少數民族是「種族滅絕」的說法，又表示美國應禁止進口新疆生產的商品，並禁止向參與侵犯人權行為的公司出口。中國一直否認上述指控。

台灣問題上，布林肯表示，拜登將堅守美國確保台灣有自衛能力的承諾；他又希望看到台灣在世界上發揮更大的作用，並說應該考慮華盛頓自身與台灣的接觸，提到現任國務卿蓬佩奧放鬆美台灣官方往來限制的舉措。

耶倫：將用所有可用工具 打擊中國不公平貿易

拜登提名的財長人選耶倫認為，中國是美國最重要的戰略競爭對手，拜登政府將使用所有可用的工具，打擊中國不公平的貿易行為。她說，中國一直採取一系列政策，包括非法補貼、產品傾銷、盜竊知識產權及對美國商品設置壁壘，削弱美國經濟。美國還應該尋求投資基礎設施和研發，加強自身經濟，並與盟友合作。

【拜登上任】中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩

【拜登上任】中國統戰已下兩城 美國制衡轉打游擊？

美國國防部長提名人奧斯汀（Lloyd Austin）也表示，中國會是美國未來最大挑戰，將把戰略重點放在亞洲，尤其是中國，並確保中國軍力不會超越美國。

至於拜登提名的國家情報總監海恩斯，在參議院情報委員會的確認提名聽證會上表示，美國應該對國所構成的威脅，採取「強勢」立場。她又稱，將優先把更多資源投入到應對中國方面，並希望利用情報更好地支持打擊中國「不公平、非法、挑釁、脅迫的行動以及侵犯人權行為」的工作。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁