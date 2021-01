▲ 【拜登上任】幕僚:明白只有一個中國 首都在北京

美國第46任總統拜登周三(20日)宣誓上任。特朗普政府與前國務卿蓬佩奧在位最後日子大打「台灣牌」,嘗試為中美與兩岸關係埋雷。不過,拜登資深幕僚表明,拜登政府明白只有一個中國,這一個中國的首都在北京,台灣並非獨立國家,美國也不會承認台灣獨立。

拜登核心幕僚、哈佛大學政治學家艾利森(Graham Allison)日前接受台灣傳媒訪間時指出:

「拜登總統明白只有一個中國,含不毫糊,一個中國的首都在北京,並沒有稱為台灣的獨立國家存在,美國也不會承認台灣獨立。」

對於大陸主張以一國兩制統一中國,艾利森認為,一國兩制已經走到盡頭,無法解決大陸與台灣之間的「不開心、不滿意」,然而一國兩制比兩岸與中美的「另一選項」都要好。艾利森口中的「另一選項」就是戰爭。

艾利森表示,儘管台灣和北京對於兩岸未來有截然不同的前景,但過去50年來,雙方卻依舊能和平共處,因此拜登的挑戰,在於如何想出一個兩岸新方案,改善三方關係,不再只是一國兩制。

艾利森又稱,拜登政府對中國的態度,會和特朗普政府明顯不同。他總結出五個R,包括一、回歸正常(Return to normal);二、逆轉錯誤(Reversal);三、重新檢視(Review);四、現實主義(Realism);五、負起責任(Responsible) 。

艾利森近年一直警告中美可能爆發戰爭,其代表作《注定一戰?中美能否避免修昔底德陷阱》(Destined For War: Can America and China escape Thucydides's Trap)一書主張,歷史顯示新興大國必然挑戰現存大國,而現存大國必然出手回應,戰爭難以避免,因此中美需要亟力防止戰爭爆發。

