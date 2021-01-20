▲ 【拜登上任】幕僚：明白只有一個中國 首都在北京

美國第46任總統拜登周三（20日）宣誓上任。特朗普政府與前國務卿蓬佩奧在位最後日子大打「台灣牌」，嘗試為中美與兩岸關係埋雷。不過，拜登資深幕僚表明，拜登政府明白只有一個中國，這一個中國的首都在北京，台灣並非獨立國家，美國也不會承認台灣獨立。

拜登核心幕僚、哈佛大學政治學家艾利森（Graham Allison）日前接受台灣傳媒訪間時指出：

「拜登總統明白只有一個中國，含不毫糊，一個中國的首都在北京，並沒有稱為台灣的獨立國家存在，美國也不會承認台灣獨立。」

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對於大陸主張以一國兩制統一中國，艾利森認為，一國兩制已經走到盡頭，無法解決大陸與台灣之間的「不開心、不滿意」，然而一國兩制比兩岸與中美的「另一選項」都要好。艾利森口中的「另一選項」就是戰爭。

艾利森表示，儘管台灣和北京對於兩岸未來有截然不同的前景，但過去50年來，雙方卻依舊能和平共處，因此拜登的挑戰，在於如何想出一個兩岸新方案，改善三方關係，不再只是一國兩制。

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艾利森又稱，拜登政府對中國的態度，會和特朗普政府明顯不同。他總結出五個R，包括一、回歸正常（Return to normal）；二、逆轉錯誤（Reversal）；三、重新檢視（Review）；四、現實主義（Realism）；五、負起責任（Responsible） 。

艾利森近年一直警告中美可能爆發戰爭，其代表作《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》（Destined For War: Can America and China escape Thucydides's Trap）一書主張，歷史顯示新興大國必然挑戰現存大國，而現存大國必然出手回應，戰爭難以避免，因此中美需要亟力防止戰爭爆發。

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責任編輯：連兆鋒