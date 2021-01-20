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商務部：中國2020年利用外資增長6.2％ 創歷史新高

經濟脈搏 11:14 2021/01/20

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過去的一年，中國從疫情中經濟復甦，在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，全年實際使用外資逆勢增長，全國實際使用外資9,999.8億元人民幣，按年增長6.2%，規模再創歷史新高。其中，服務業使用外資佔比逾7成半，高技術產業吸收外資增長11.4%。

引資規模創新高 結構進一步優化

據商務部官網公布，中國全年利用外資呈現四個特點：

一是引資規模創歷史新高。2020年，全國實際使用外資9,999.8億元人民幣，按年增長6.2%（折合1,443.7億美元，按年增長4.5%；不含銀行、證券、保險領域，下同），規模再創歷史新高。

二是引資結構進一步優化。服務業實際使用外資7,767.7億元人民幣，增長13.9%，佔比77.7%。高技術產業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%，其中研发與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、信息服務分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

三是主要來源地保持穩定。對華投資前15位國家和地區，投資增長6.4%，佔比98%，其中荷蘭、英國分別增長47.6%、30.7%。東盟對華投資增長0.7%。

四是區域帶動作用明顯。東部地區吸收外資增長8.9%，佔比88.4%，其中江蘇、廣東、上海、山東、浙江等主要引資省份分別增長5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7%、28.2%和35.5%。

責任編輯：尹航

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