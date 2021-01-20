內地缺芯情況惡化 電視、Notebook今年或現加價潮

▲ 內地芯片缺貨問題惡化

內地芯片（晶片）的缺貨情況沒有改善，各類型芯片都出現供應。市場研究機構指，今年蘋果、三星等品牌大廠擬推出全面搭載Mini LED背光顯示的手提電腦、平板電腦，以及電視等，供應鏈提前在去年第四季開始拉貨，使Mini LED芯片需求量暴增，進而排擠到常規芯片的產能。在面臨結構性缺貨的情況下，部分芯片廠已陸續調高非核心客戶、低毛利產品的供貨價，下游電子消費品或難免加價。

TrendForce指出，為免在農曆新年後面對原料漲價，以及產能緊張導致缺貨的困境，下游廠商正積極備貨，然部分型號與規格的產品現貨已不足，針對採購量較少的中小型客戶將率先被漲價；核心客戶若不接受漲價，則需接受長達2個月以上的交期。此外，上月徐州的同鑫光電工廠事故，導致40萬片PSS產能停擺，促使芯片關鍵材料出現5％至10%的漲價，可能進一步加劇芯片缺貨的狀況。

TrendForce認為，本次結構性缺貨導致芯片價格上漲主要歸因於新興應用需求爆發初期，產業鏈認知不足，低估關鍵生產環節的產能佔用，以及隨之而來的產能排擠效應，預計半年內有望解決。此外，過去數年LED產業低谷帶來的產能出清，導致上游關鍵材料供給集中度提高，供應商議價能力提升，在同時面臨材料成本上升與供給收縮的情況下，進而引發漲價趨勢。

央視報道，在本波缺貨潮中，不少企業甚至按以往幾倍的採購量恐慌性下單，而在它們搶芯片的同時，芯片廠也忙著從他們的上游搶購用於製造芯片的晶圓。報道引述某企業負責人指，他們企業生產的攝影機需要主控制芯片、儲存芯片、WiFi芯片等零件，這些零件佔了產品總成本60%，目前除了訂貨難外，不少芯片價格還出現不同程度的上漲，且難以訂貨，預計今年的擴產計畫要大幅縮水。

除了電腦、電視等電子消費品，內媒指出，多個行業都正飽受芯片缺貨之苦，上至汽車，下到熱水器等最普通的家電都受到影響。

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責任編輯：陳建錫

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