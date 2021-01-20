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最後出擊 蓬佩奧指控中國對新疆維吾爾人進行「種族滅絕」

國情動向 11:47 2021/01/20

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美國特朗普政府卸任前，對華強硬最後出擊。國務卿蓬佩奧周二（19日）在任內最後一天宣布，認定中國對新疆維吾爾族及其他少數民族，犯下「種族滅絕和反人類罪」。

據報這是首度有國家認定中國在新疆的作為是「種族滅絕」，是目前各國對新疆問題的最強硬的表態。美媒引述專家預計，拜登政府將維持這一決定，而最新行動可能帶動或敦促其他西方國家，採取類似行動。較早前，英國、加拿大先後表示，將禁止進口其認為在新疆「強迫勞動」生產的商品。

中國外交部去年曾表示，所謂新疆「種族滅絕」是一些反華勢力蓄意炮製的謠言，是污衊抹黑中國的鬧劇，又反問美國在歷史上對印第安人通過大規模驅逐、同化和屠殺，是否「種族滅絕」？中方促美方一些政客尊重事實，停止編造謊言、利用涉疆問題干涉中國內政。對於「強制絕育」指控，新疆官員曾稱這是惡意中傷，指各族群眾是否、用何種方式避孕，都是個人自主自願決定，不存在「強制絕育」的問題。

拜登提名國務卿布林肯 認同蓬佩奧判斷

蓬佩奧周二聲明中譴責，中國在新疆囚禁超過100萬維族人及其他穆斯林少數族裔，並強制他們勞動、節育，限制其宗教自由等。

蓬佩奧

「我相信，這場種族滅絕還在進行當中，我們正在目睹中共摧毀維吾爾人的系統性企圖」蓬佩奧表示，中共當局正在強行同化並最終消滅一個弱勢的少數民族和宗教群體。

美方呼籲中國立即釋放所有被任意拘押的人士，廢除監禁拘押系統，以及停止對維吾爾和其他少數族裔的迫害。並呼籲「有關司法機關」追究負責人士的責任。

候任總統拜登的國務卿人選布林肯（Antony Blinken），認同    蓬佩奧宣稱中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」的說法，又表示美國應禁止進口新疆生產的商品，並禁止向參與侵犯人權行為的公司出口。

此前，拜登競選團隊去年8月在一份聲明中曾表示，中國當局行為構成種族滅絕，拜登「極為強烈的反對這種行為」。

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責任編輯：林佩怡

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