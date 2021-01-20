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商務部梁明：今年人民幣匯率 回歸6.5-6.8水平可能性大

經濟脈搏 12:59 2021/01/20

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過去大半年，人民幣兌美元匯率一路升值，回到6.4時代。對於今年匯率走向，商務部研究院外貿所所長梁明認為，短期人民幣匯率變動要看美國經濟政策，長期不會持續地大幅升值；隨著美國經濟復甦，人民幣兌美元回歸到6.5至6.8的可能性非常大。

另外，官媒《中國證券報》引述分析人士認為，短期內，由於美元反彈動能尚存及中美利差將繼續收窄，人民幣升值動能相對減弱。

梁明接受內地第一財經專訪時稱，美國形勢是影響人民煁匯率走勢的重要因素。在當選總統拜登順利上台之下，美國經濟應該會逐漸恢復到正常狀態；若配套一些長期的經濟政策，就有可能會出現美元回流的趨勢。

高度防範美元回流 資金短期大規模出走

他指出，要高度防範這種趨勢，因為一些避險資金和熱錢現在可能到了中國，一旦將來出現美元回流的局面，避險資金或會在短期內大規模出走，這對中國的貨幣、股市和匯率都會造成非常大的影響。

他認為，短期內人民幣匯率要看美國下一步的經濟政策。而當前中美之間匯率還是受到了一些避險因素和羊群效應的影響。長期來看，人民幣兌美元不會持續地大幅升值。

至於短期人民幣是否有可能到6.2呢？梁明認為這種情況是有可能出現，但總體來講，人民幣兌美元還是會回歸均衡，比如回歸到6.8、6.9或7左右，這會是一個均衡水平。

而隨著人民幣匯率市場化，匯率變動更多還是看市場需求。因此，他認為隨著美國經濟的複蘇，人民幣兌美元回歸到6.5至6.8的水平的可能性非常大。

另外，對於人民幣一路升值，令不少外貿企業的出口利潤被匯率吞沒，梁明指出，國內目前提供的匯率避險工具有是遠期的結售匯、外匯掉期、外匯貨幣掉期、外匯期權和期權組合以及跨境人民幣結算等5種，基本上可以覆蓋大部分企業風險，當企業能很好地運作時，甚至還能利用這些匯率工具掙錢。

他又稱，現正加大力度研究人民幣跟其他貨幣匯率交易的期貨產品，這樣也能通過期貨市場，進一步降低企業長期持有外匯資金的風險。

瑞銀料今年內地經濟增長8.2% 人民幣年中升至6.2

人民幣持續升值 中銀證券管濤：破六是小概率事件

責任編輯：林佩怡

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