內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一

▲ 內地汽車製造業正面對芯片短缺問題。資料圖片

汽車行業正面對芯片（晶片）缺貨的困境，內媒引述消息指，歐美正在起草方案，要求半導體製造商全面停止向中國汽車廠家提供芯片。中國自主品牌98%以上的車載半導體來自於歐美供應商，在消耗完現有存貨後，恐進入大面積停產狀態。跨國汽車製造商在中國的合資公司被迫進行調整，特別是以德國為主的歐洲汽車製造商，不得不從兩種方案中二擇其一。

報道指，第一種方案是徹底退出全球的最大汽車市場，第二種方案是把中國的業務和全球的業務進行分拆，使中國業務更加獨立於全球業務，採取雙系統的做法。半導體短缺，會立刻造成中國某地生產工廠停產。要恢復到正常水平，通常需要9個月或者更長的時間。

但完全斷供中國汽車芯片的局面不太會容易出現，對於合資品牌車企來說，中國是全球最大的單一消費市場，停產對其整體影響頗大。此前，汽車缺芯情況初現時，福士汽車（內地稱大眾）表示，雖然芯片供應確受影響，但問題並不嚴重，正在尋求解決辦法。

另外，如果真的發生上述情況，對於國產汽車芯片來說，同樣是次機會。因為受到芯片短缺的影響，國內車企會把目光轉移到國產汽車芯片上來，將加快中國芯片自給自足的步伐。

中汽協預警：芯片供應吃緊 影響中國汽車產業穩定

內地缺芯情況惡化 電視、Notebook今年或現加價潮

【中美科技戰】芯片漲價潮來襲 衝擊汽車、家電等下游企業

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁