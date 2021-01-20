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別了，蓬佩奧！解放軍報模仿毛澤東口吻嘲諷

國情動向 13:18 2021/01/20

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別了，蓬佩奧！解放軍報模仿毛澤東口吻嘲諷

美國政府換屆，特朗普下台、拜登上任之際，特朗普政府反華旗手國務卿蓬佩奧嘗試對中國最後一擊，宣稱新疆「種族滅絕」。蓬佩奧作為美國頭號外交官，在位最後日子卻加倍對中國、伊朗等國發動攻擊，美國傳媒近日也對他大肆批評。中國《解放軍報》更模仿當年毛澤東嘲諷美國駐華大使司徒雷登的口吻刊出文章，表示「別了，蓬佩奧」。

司徒雷登（John Leighton Stuart）是清末與民國時期美國傳教士與外交官，1946至1949年出任駐華大使，當年時值國共內戰，美國支持國民黨，結果國民黨卻丟失大陸政權。毛澤東於是在1949年發表諷刺文章《別了，司徒雷登》，「司徒雷登」就此成為了美國對華政策失敗的象徵。

70多年後，美國外交困頓更成為了世界話題。歐盟早前拒絕蓬佩奧到訪，以表達對特朗普煽動美國國會暴力的不滿；國際傳媒紛紛向他打臉，認為他任內一味攻擊別國，不配外交官身份；拜登政府中人也推翻蓬佩奧聲稱「台灣非中國一部分」，表明拜登承認一個中國，首都在北京。

【拜登上任】幕僚：拜登明白只有一個中國 首都在北京

最後出擊 蓬佩奧指中國在新疆「種族滅絕」

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蓬佩奧2日30帖狂轟中國 美媒也看不過眼

《解放軍報》文章《別了，蓬佩奧》表示，被《華盛頓郵報》評為「史上最差國務卿」的蓬佩奧，將演完他在「紙牌屋」裏的荒誕戲。蓬佩奧即將卸任前依然在疫情防控、台海、新疆、香港等議題上頻頻炮製謊言、大搞「末日瘋狂」，企圖將「遺毒」包裝成「遺產」，繼續禍害荼毒中美關係。

文章炮轟，蓬佩奧堪稱是搞「謊言外交」的登峰造極者，是經常把「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊……這才是美國不斷探索進取的榮耀」（蓬佩奧2019年嘗試解畫美國為何與君主獨裁國家沙特阿拉伯交往的原話）掛在嘴邊的無良政客，其言其行歇斯底里、毫無下限，屢屢突破世人的文明認知，極盡羞辱了外交官的職業操守。

歐洲拒絕蓬佩奧到訪 美國駐聯大使取消訪台

民主燈塔黯淡 蓬佩奧「功不可沒」

文章稱，美國「謊言外交」害人害己。蓬佩奧任上對美國同其他國家關係、對美國家形象和聲譽所造成的損害，比以往任何一屆政府都多。「美國形象」的幻滅，「民主燈塔」的黯淡，「國際雙標」的馳名，身為國務卿的蓬佩奧可謂「功不可沒」。

文章又指，疫情暴發以來，蓬佩奧的荒誕言行愈加令人唾棄。他不但不思抗疫，反而變本加厲推動斷供世衛組織。特別是面對美國國內愈加洶湧的疫情，面對高居世界第一的疫情確診和死亡人數，面對「我不能呼吸」的美國民眾憤怒吶喊，身為國務卿的蓬佩奧居然熟視無睹。無怪乎人們感慨，蓬佩奧動輒揚言「與這國、那國人民站在一起」，卻唯獨不與美國人民站在一起。

【拜登上任】「對中國強硬」 看拜登內閣提名聽證說什麼

「腐臭冷戰咆哮」美國人都看不下去

文章提到蓬佩奧去年在尼克遜總統圖書館的反華演講，指其全面否定中美關係歷史，極力渲染「中國威脅」，意圖挑動意識形態對立，把世界重新引向對抗的老路、邪路。然而，這種充滿著冷戰腐臭的「咆哮」，不僅應者寥寥，就連美國人自己都看不下去。《紐約人》周刊網站評價說，「蓬佩奧的講話損害美國長遠利益，這屆美國政府的對華政策與其他外交政策一樣注定失敗」。

文章接著稱，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。蓬佩奧等政客無恥讕言，絲毫撼動不了中國人民實現民族復興的鋼鐵意志和鏗鏘步伐。但蓬佩奧走了，蓬佩奧式的鬧劇會徹底結束嗎？在這個問題上，善良的人們不能太樂觀、不應抱幻想。像他這樣的無良政客，換身「馬甲」，依然會繼續興風作浪，阻撓中美關係改善。

蒼蠅碰壁 幾聲淒厲 幾聲抽泣

文章最後借用當年毛澤東針對國際反華勢力寫下詩詞《滿江紅．和郭沫若同志》，為蓬佩奧「送行」：「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。」「別了，蓬佩奧！」

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責任編輯：連兆鋒

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