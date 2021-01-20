特朗普告別演說 這樣提中國（有片）

美國總統特朗普將於周三（20日）卸任，白宮周二（19日）發放特朗普的告別演說，細數任內政績，並4次提到中國，表示自己團結世界各國，以前所未有的方式對抗中國，又談及中美第一階段貿易協議和「中國病毒」。

特朗普在片中提到，對中國徵收了歷史性的關稅，並與中國達成一項新的重大協議。但不久後，全球就遭到「中國病毒」打擊，「迫使我們朝不同的方向發展」。

他又表示，自己恢復了美國本土實力和海外的領導力，美國再次受到世界的尊重，促新政府不要失去這種尊重。他認為，自己在任期內重振了聯盟關係，並團結世界各國以前所未有的方式對抗中國。

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特朗普政府對華政策 專家怎評分？

此前，美國之音引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛萊儀（Bonnie Glaser）認為，對於特朗普處理中美關係，她只會給予很低、勉強及格的D級評分，指他幾乎只關注雙邊貿易赤字，而拒絕就香港或新疆發生的事情採取行動，直到新冠疫情發生。又削弱美國的同盟關係。

但對於特朗普行政當局，葛萊儀給A-評分，指他們正確評估中國對美國的挑戰和威脅，但不認為政策本身對改變中國行為非常有效。而在南海問題上對中國的動作值得加分。

拜登立場惹擔憂

至於候任總統拜登團隊，外界關注其對華立場會否不如前任強硬。史丹福大學國際問題研究所研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）擔心拜登不會對北京進行足夠強有力的回擊，不會使用手中的所有工具，但認為他計劃通過外交手段來領導、建立經濟關係、加強同盟和夥伴關係也是件好事，惟這些都要在堅實的軍事力量基礎上完成。

但葛萊儀不認為拜登會對中國「軟弱」，亦不認為與中國進行精心策劃的對話或與中國合作是軟弱。她指，拜登團隊多人在奧巴馬政府的後幾年，目睹中國變得更加強硬甚至好戰，也體驗過中國沒有兌現承諾，料他們上任後會睜大眼睛，拜登並會設定明確的優先事項。而人權問題上會加大施壓北京。

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責任編輯：林佩怡

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