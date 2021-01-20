國際軍控角力場上 中方促美履行核裁軍特殊優先責任

美國特朗普政府時代過去，中國裁軍大使李松19日在日內瓦裁軍談判會議上，稱特朗普政府在軍控領域謊話說盡，壞事做絕。他又指，軍控決不能開歷史倒車，國際社會強烈期待美國抓住最後時間窗口，同意延長美俄《新削減進攻性戰略武器條約》，繼續履行核裁軍特殊優先責任。

中方：國際軍控體系遭破壞 根源在美國

據內媒環球網報道，在19日的日內瓦裁軍談判會議2021年首次視頻全會上，李松在作正式发言之前，先是指責特朗普政府「在軍控領域謊話說盡，壞事做絕。他們的奇談怪論掩蓋不了中國國防和軍控政策的坦蕩，這套賊喊捉賊的把戲，國際社會早就煩透了！」「從明天開始，裁談會不應再有這樣的噪音。」

李松在发言中闡述中方對國際軍控的看法主張。他表示，在2020年，新冠肺炎疫情給世界帶來全方位沖擊。軍控、裁軍和防擴散努力所需要的國際政治和安全環境，面臨冷戰結束以來最為嚴峻的挑戰。

李松強調，損人利己、寬己律人的軍控與裁軍，不可能被其他國家接受。軍控需要與時俱進，但決不能開歷史倒車。就新時代軍控而言，霸權主義、單邊主義、例外主義是最危險敵人，冷戰思維、零和博弈、強權政治是最大障礙。國際社會強烈期待美國抓住最後時間窗口，同意延長美俄《新削減進攻性戰略武器條約》，繼續履行核裁軍特殊優先責任。

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他指出，近年來，國際軍控、裁軍、防擴散體系遭到嚴重破壞，根源在於美國違背戰略平衡與穩定原則，將其他大國視為戰略競爭對手，不惜將意識形態因素引入多邊軍控，企圖发起「新冷戰」，拉下「新鐵幕」。搞這樣的「大國競爭」終將被歷史所拋棄，大國之間應重啟對話，使大國關系重回正軌，重建互信。

美國第46任總統拜登今日宣誓上任。美國國防部長提名人奧斯汀（Lloyd Austin）周二（19日）出席參議院聽證會時表示，中國會是美國未來最大挑戰，將把戰略重點放在亞洲，尤其是中國，並確保中國軍力不會超越美國。

責任編輯：尹航

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