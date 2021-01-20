蓬佩奧任期最後一天仍對華出擊 華春瑩斥他是「世紀小丑」

美國特朗普政府卸任在即，仍針對中國新疆人權問題出招。美國國務卿蓬佩奧在任期最後一天，周二（19日）宣布認定中國在新疆對維吾爾族穆斯林及其他少數民族，犯下「種族滅絕和反人類罪」。中國外交部發言人華春瑩周三（20日）在Twitter發文，批評蓬佩奧是「世紀小丑（the Clown of the Century）」。

▲ 華春瑩（左）在Twitter發文斥蓬佩奧是「世紀小丑」。

華春瑩發文指，蓬佩奧所謂的決定是空洞無效，浪費紙張，因為蓬佩奧是因撒謊和欺騙而臭名昭著，又說他「確實成功將自己變成「世紀小丑」。

另外，《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter發文，蓬佩奧似乎成功在「垃圾時間（garbage time）」，用搶眼的字眼攻擊中國，「但今天你仍然會被踢出辦公室」。

稍早前，中國駐美使館發言人批評，美方以蓬佩奧國務卿名義發表涉疆聲明，罔顧事實，無端攻擊和蓄意抹黑中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方強烈不滿和堅決反對。

發言人強調，所謂涉疆問題根本不是什麼民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。所謂「種族滅絕」純屬無稽之談，是污衊抹黑中國的又一鬧劇。促美方一些人尊重事實，停止編造謊言，停止利用涉疆問題干涉中國內政，否則留不下也留不住任何所謂的「政治遺產」。

最後出擊 蓬佩奧指控中國對新疆維吾爾人進行「種族滅絕」

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責任編輯：林佩怡

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