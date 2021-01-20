【新冠疫情】多地銀彈鼓勵就地過年 深圳派2000萬數字人幣紅包

內地疫情未有平息的跡象，隨著春運臨近，各省市除了用強制措施外，還推出獎勵政策，利誘民眾在地過節。杭州宣布向非浙江籍的民工，提供現金補貼；義烏減半個月房租，同時發放消費券；泉州發放網上紅包，向困難民工提供補助；富士康在深圳的園區，更計畫舉辦過百項活動，包括向春節禮包、有獎遊園活動等。務求讓民眾及工人減少出行，降低新冠病毒傳播的機會。

人社部今日（20日）宣布實施「四留」措施，即強政策留崗、送溫暖留心、穩生產留工、優服務留人，要求各地留住民眾在地過節。人社部等7部委已印發鼓勵民眾在地過節的通知，宣布在本月21日至3月底展開專項行動，鼓勵企業發放「留崗紅包」、「過年禮包」，落實失業保險穩崗返還、職業培訓補貼等政策，適當提高補貼標準，並支持中高風險地區、重點行業不裁員及少裁員。

北京、上海、廣東、浙江等29省市陸續發出「非必要不返鄉」的倡議，針對外來民工推出不同的鼓勵政策。

各地派錢、送消費券，鼓勵民眾不返鄉

廣東各級人社部支持下，各級工會計劃投入至少2,600萬元(人民幣，下同)，向留下的民工贈送18萬份以上慰問年貨或新春網購券。福建泉州將向外地民工發放200元網上紅包，困難戶每戶給予1,000元補助，春節期間取得職業證書者，最高可獲3,000元補貼。

浙江杭州對非浙江戶籍在杭務工人員，通過企業向每人發放1,000元現金補貼。對於未在杭繳納社保的外來務工人員，鼓勵用工單位春節期間給予一定關愛補助。義烏政府向留守民工派發500元消費券及20G上網數據包，呼籲業主減免他們的房租半個月。另外，留守民工還享有免費觀看文藝演出、免費逛景區、健康體檢五折等多重福利，他們的員子女還能免費參加冬令營活動。

天津近日也公布多條措施， 對安排外省戶籍人員留津過節的各類企業，根據其在崗穩定就業、依法參保繳費，採取「先發後補」方式，按照每人300元標準，給予企業一次性穩定就業補貼，每企業最高30萬元，所 得的補貼須全數足額作用「留崗紅包」。

深圳第三輪數字人民幣紅包測試，繼羅湖區、福田區之後，龍華區將向商事主體中購買社保的春節留深人員。發放2,000萬元數字人民幣紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計10萬個。

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責任編輯：陳建錫

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